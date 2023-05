Giá vàng hôm nay 18/5: 'Hồi sinh' sau phiên lao dốc

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 18/5, giá vàng 9999 của SJC hôm nay tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h13' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h30' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.600.000 đồng/lượng 67.220.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.600.000 đồng/lượng 67.200.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.600.000 đồng/lượng 67.220.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.550.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.650.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 18/5

Biểu đồ giá vàng SJC từ 11-18/5

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66.500.000 đồng/lượng - 67.120.000 đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66.450.000 đồng/lượng - 67.050.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66.500.000 đồng/lượng - 67.100.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66.550.000 đồng/lượng - 67.050.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 18/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.672 đồng/USD, tăng 16 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (18/5) được giao dịch quanh mốc 23.240 đồng/USD (mua vào) và 23.610 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 10h06' hôm nay (ngày 18/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.983,7 USD/ounce, tăng 4,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.005,3 USD/ounce, tăng 23,3 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Đêm 17/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay có lúc xuống ngưỡng 1.979 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.982 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 17/5 cao hơn khoảng 8,7% (158 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 57,0 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/5.

Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc do đồng USD tăng mạnh. Giới đầu tư thất vọng về khả năng Mỹ sẽ sớm giảm lãi suất.

Vàng giảm rất mạnh trong bối cảnh áp lực bán chốt lời tăng cao sau khi mặt hàng kim loại quý lên gần đỉnh cao lịch sử 2.070 USD/ounce. Mức giảm sâu khiến hoạt động bán diễn ra mạnh hơn.

Vàng giảm ngay sau khi đồng USD tăng nhanh trở lại.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - tăng thêm 0,5% lên ngưỡng 103,1 điểm. Trước đó, chỉ số này có lúc về ngưỡng 101 điểm.

Gần đây, giới đầu tư nhận thấy họ đã đánh cược quá sớm vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhanh chóng đảo chiều chính sách tiền tệ, cắt giảm lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp.

Tuy nhiên, Fed đã dội gáo nước lạnh vào hoạt động bán khống đồng USD, qua đó thúc đẩy lực cầu mua lại đồng bạc xanh để tránh thua lỗ.

Đồng USD tăng nhanh đã gây áp lực giảm giá lên vàng.

Dự báo giá vàng

Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán về trần nợ công tại Mỹ.

Trước đó, bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ cho biết, một vụ vỡ nợ của Mỹ sẽ tạo ra một thảm họa kinh tế và tài chính. Sự vỡ nợ có thể sẽ tạo ra sự hoảng loạn ở thị trường chứng khoán khi cổ phiếu bị bán tháo. Vàng cũng có thể bị bán để bù lỗ cho các kênh đầu tư khác.

Mặc dù giá vàng giảm nhưng vẫn được đánh giá nằm trong xu hướng tăng trong dài hạn. Vàng cũng là tài sản trú bão an toàn.

Nhiều tổ chức dự báo vàng sẽ còn tăng giá trong dài hạn. Ngân hàng ANZ dự báo vàng sẽ ở mức 2.100 USD/ounce vào cuối năm nay và 2.200 USD vào nửa cuối năm sau.

Mạnh Hà