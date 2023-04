Giá vàng hôm nay 17/4: Áp lực bán tháo, vàng vẫn neo cao

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 17/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h42' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h06' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.350.000 đồng/lượng 66.970.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.350.000 đồng/lượng 66.950.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.350.000 đồng/lượng 66.970.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.300.000 đồng/lượng 66.900.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.350.000 đồng/lượng 66.950.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 17/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 10-17/4

Chốt phiên giao dịch 15/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 17/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.577 đồng/USD, giảm 11 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (17/4) được giao dịch quanh mốc 23.250 đồng/USD (mua vào) và 23.620 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 15/4 ở mức 23.588 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.717 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng thế giới có xu hướng tăng chậm. (Ảnh: Nam Khánh)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 9h27' hôm nay (ngày 17/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.004,4 USD/ounce, không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.017,3 USD/ounce, tăng 12,3 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Sáng 17/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 57,07 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 9,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Kết thúc tuần qua, giá vàng giảm xuống gần mức 2.000 USD/ounce, sau khi vượt lên mức gần 2.050 USD/ounce vào giữa tuần trước.

Theo khảo sát của Kitco News, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về giá vàng trong thời gian tới. Ngược lại, các nhà phân tích tại Phố Wall đang có lập trường thận trọng hơn.

Nguyên nhân giá vàng bất ngờ quay đầu giảm do tác động bởi áp lực bán ra chốt lời của các nhà đầu tư. Theo các nhà phân tích, mức giảm chỉ mang tính tức thời. Về dài hạn, vàng đang có xu hướng tăng, nhưng sẽ chậm hơn so với tuần trước.

Giá vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng trong thời gian tới, ngay cả việc thị trường đang có nhiều dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 5.

Ở một phân tích khác, các chuyên gia kim loại quý tại Phố Wall nhận định, áp lực thị trường từ sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng Mỹ bắt đầu giảm bớt, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều này làm cho giá vàng tăng chậm và ổn định hơn.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát giá vàng trên Phố Wall của Kitco, 39% chuyên gia lạc quan giá vàng tăng. 26% nhà phân tích cho rằng, giá vàng sẽ giảm. 35% ý kiến cho rằng, giá vàng giao dịch đi ngang.

Trong khi đó, 1.347 phiếu bầu tham gia khảo sát trực tuyến thì kết quả có 68% cho rằng giá vàng sẽ tăng. 20% người tham gia nói rằng giá vàng giảm. 11% ý kiến nhận định giá vàng đi ngang trong thời gian tới.

Ngọc Cương