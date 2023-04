Giá vàng hôm nay 15/4: Đồng loạt chốt lời, vàng lao dốc

Giá vàng trong nước hôm nay

Sáng ngày 15/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h45' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h55' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.300.000 đồng/lượng 67.020.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.300.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.300.000 đồng/lượng 67.020.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.350.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật sáng 15/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 8-15/4

Chốt phiên giao dịch 14/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 15/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.588 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (15/4) được giao dịch quanh mốc 23.250 đồng/USD (mua vào) và 23.620 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 14/4 ở mức 23.588 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.717 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 10h41' hôm nay (ngày 15/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.004 USD/ounce, giảm 29 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.015,8 USD/ounce, giảm 18,2 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng 15/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 57,06 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,96 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay 14/4 giao dịch ở mức 2.033 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 2.034 USD/ounce.

Giá vàng giảm nhẹ do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau khi đạt mức cao nhất 13 tháng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ. (Ảnh: Reuters)

Các số liệu công bố cho thấy, kinh tế Mỹ đang yếu đi, đồng nghĩa với khả năng tăng lãi suất sẽ dừng lại. Các chuyên gia kinh tế dự báo kịch bản phù hợp nhất là Fed nâng 25 điểm cơ bản trong tháng 5/2023, sau đó sẽ tạm ngưng trong một giai đoạn.

Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hạ nhiệt tháng 3/2023, nhưng số liệu này có thể không đủ để ngăn Fed nâng lãi suất. Các nhà đầu tư đang quan tâm tới doanh số bán lẻ tại Mỹ.

Sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank, các quan chức Fed đã phải cân nhắc lại. John Williams, Chủ tịch Fed New York cho biết, khả năng tạm ngưng sau một đợt nâng lãi suất là điều cần bàn luận thêm tại cuộc họp tháng 5/2023.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cho rằng, Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trước năm 2024.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho biết, kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB), vàng giữ vững vị thế quan trọng như một nơi trú ẩn an toàn phòng ngừa các rủi ro.

Theo Tom Price, nhà phân tích của Công ty Liberum, ở thời điểm này có nhiều động lực thúc đẩy vàng tăng giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng, giữ một số lượng vàng trong danh mục. Dự báo của Liberum cho thấy, giá vàng có thể giảm xuống dưới 1.800 USD/ounce vào năm 2023-2024.

Duy Anh