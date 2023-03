Giá vàng hôm nay 11/3: Bật tăng dữ dội trước cú sốc tại Mỹ

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 11/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h55' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h42' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 11/3

Chốt phiên giao dịch 10/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 65,85 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,50 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 65,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,6 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng SJC từ 4-11/3

Tỷ giá trung tâm ngày 10/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.639 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (11/3) được giao dịch quanh mốc 23.470 đồng/USD (mua vào) và 23.840 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng trong nước giảm. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 8h41' hôm nay (ngày 11/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.868,1 USD/ounce, tăng 33,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.867,2 USD/ounce, tăng 31,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 11/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,69 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,13 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.835 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.836 USD/ounce.

Bộ Lao động Mỹ công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này theo tuần tăng 21.000, lên 211.000. Đây là lần đầu tiên trong 8 tuần, con số này vượt mức 200.000. Thông tin việc làm đã hỗ trợ giá vàng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tăng lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo, lãi suất điều hành có thể tăng vượt dự kiến của các nhà hoạch định chính sách.

Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo về lãi suất cực đại của Fed lên 5,5-5,75%.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,17%, xuống mốc 105,2.

Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) diễn ra ngày 21-22/3.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích kỹ thuật Wang Tao của hãng tin Reuters nhận định, vàng có thể thử ngưỡng kháng cự 1.838 USD/ounce. Thời gian tới, giá vàng có thể hướng đến phạm vi 1.845-1.858 USD/ounce.

Theo Jeffrey Gundlach, Giám đốc điều hành DoubleLine Capital, giá vàng ở mức 1.800 USD/ounce phù hợp cho danh mục đầu tư. Ông cho rằng, trong cuộc họp sắp tới của Fed, vàng có khả năng tăng giá cao hơn, hấp dẫn các nhà đầu tư.

Duy Anh