Giá vàng hôm nay 11/2: Lo ngại đợt tăng lãi suất

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 11/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h27' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h50' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 11/2

Biểu đồ giá vàng SJC từ 4-11/2

Chốt phiên giao dịch 10/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,3 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 11/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.626 đồng/USD, không đổi so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (11/2) được giao dịch quanh mốc 23.375 đồng/USD (mua vào) và 23.745 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h38' hôm nay (ngày 11/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.865,5 USD/ounce, tăng 0,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.874,5 USD/ounce, tăng 8,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 11/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 53,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 13,97 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.865 USD/ounce, tăng 0,18% so với đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.866,3 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng. (Ảnh: Kitco)

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,27%, đạt mốc 103,37.

Jerome Powell, Chủ tịch FED cho hay, cơ quan quản lý tiếp tục kiên định quan điểm, lãi suất cần tiếp tục tăng để kiềm chế lạm phát.

Trước đó, lãi suất chuẩn đã được nâng thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 4,5% đến 4,75% vào tuần trước.

Theo các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ công bố vào tuần tới là căn cứ để nhà đầu tư nhận định về động thái tăng lãi suất của FED, từ đó ảnh hưởng tới vàng.

Chỉ số CPI tháng 12/2022 của Mỹ tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021, giảm so với mức 7,1% của tháng 11/2022 và thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất 9,1% của tháng 6/2022.

Thị trường cũng thận trọng trước khi thống kê lạm phát tháng 1 của Mỹ được công bố vào tuần tới.

Dự báo giá vàng

Phillip Streible, chiến lược gia trưởng của Blue Line Futures nhận định, giới đầu tư trên thị trường quốc tế đang đánh giá phát biểu của lãnh đạo FED để xác định khả năng Ngân hàng trung ương Mỹ có thể điều chỉnh lãi suất tăng bao nhiêu. Thông thường khi tăng lãi suất kéo đồng USD mạnh lên và ghìm giá hàng hóa, như vàng.

Chuyên gia phân tích của Ngân hàng Commerzbank dự báo, giá vàng giao dịch ở mức 1.850 USD/ounce vào giữa năm nay. Giá vàng tăng lên mức 1.950 USD/ounce vào cuối năm.

Duy Anh