Giá vàng hôm nay 10/2: Đà tăng giá chững lại

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 10/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h25' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h01' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 10/2

Biểu đồ giá vàng SJC từ 3-10/2

Chốt phiên giao dịch 9/2, giá vàng miếng 9999 miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào)- 67,35 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,37triệu đồng/lượng (bán ra).



Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,55 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,35 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 10/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.626 đồng/USD, không đổi so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (10/2) được giao dịch quanh mốc 23.360 đồng/USD (mua vào) và 23.730 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng ít biến động. (Ảnh: Reuters)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h25' hôm nay (ngày 10/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.862,6 USD/ounce, giảm 18,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.871,5 USD/ounce, giảm 10,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 10/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 53,29 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 14,03 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.881,3 USD/ounce, tăng 5,7 USD so với đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.882,3 USD/ounce.



Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 0,25%/năm, lên 4,5 - 4,75%/năm. Trước đó, tháng 12/2022, Fed tăng lãi suất ở mức 0,5%/năm, sau khi có 4 lần tăng ở mức 0,75%/năm.



Ông Christopher Waller, thành viên Hội đồng thống đốc Fed cho biết, lạm phát có thể tiếp tục chậm lại trong năm nay. Để đạt được mục tiêu 2% là một cuộc chiến lâu dài với chính sách tiền tệ thắt chặt, lâu hơn so với dự báo.



Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng không đáng kể 0,03%, đạt mốc 103,47.

Giá vàng vốn nhạy cảm với USD, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ mặt hàng không sinh lời này.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết có thể kéo dài chuỗi tăng lãi suất sang tháng 5 nếu lạm phát cơ bản không giảm bớt vào thời điểm đó.



Giá dầu thô duy trì đà tăng sau báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô thương mại giảm 2,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 3/2.

Dự báo giá vàng

Theo Huw Roberts, Trưởng bộ phận phân tích tại Quant Insight, giá vàng đang được định giá cao hơn khoảng 6,5%. Giá vàng hợp lý ở mức 1.822 USD/ounce. Trong thời gian tới, giá vàng có thể điều chỉnh giảm.



Rhona O'Connell, chuyên gia phân tích của StoneX nhận định, giá vàng diễn biến tích cực trong năm nay, dù có những đợt giảm giá do nhà đầu tư chốt lời trong một vài phiên gần đây.



Về dài hạn, giá vàng có xu hướng tăng giá. Ông dự báo, giá vàng đạt mức 2.070 USD/ounce, tăng 14,2% trong năm nay.

Duy Anh