Giá USD ngân hàng lao dốc, USD tự do vẫn đi lên

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (13/3) ở mức 23.638 đồng/USD, giảm 1 đồng so với cuối tuần qua.

Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.823 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.459 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại nhiều ngân hàng thương mại hôm nay (13/3) giảm mạnh, tới hơn 100 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần qua (10/3).

Cụ thể, vào lúc 11h30' hôm nay (ngày 13/3), Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.370-23.740 đồng/USD, giảm 120 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 10/3.

Vietinbank trưa nay giao dịch USD ở mức giá 23.356 đồng/USD (mua vào) và 23.716 đồng/USD (bán ra), giảm 133 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 10/3.

Giá USD ngân hàng giảm mạnh (Ảnh: Hoàng Hà)

Còn Techcombank trưa nay mua vào USD với giá 23.380 đồng, bán ra ở mức 23.740 đồng/USD. So với sáng 10/3, giá USD tại Techcombank vào trưa nay giảm 140 đồng ở chiều mua vào và giảm 135 đồng ở chiều bán ra.

Trưa nay, Sacombank niêm yết giá USD ở mức 23.360-23.750 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 130 đồng ở cả 2 chiều so với sáng 10/3.

Trái ngược với thị trường chính thức, giá USD trên thị trường tự do vào hôm nay lại tăng. Trưa nay, giá USD tự do được giao dịch phổ biến quanh mức 23.750-23.820 đồng/USD (mua vào - bán ra). Như vậy, so với hôm qua, giá USD trên thị trường tự do hôm nay tăng 20 đồng ở chiều mua vào và tăng 40 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay giảm mạnh sau khi 2 ngân hàng lớn của Mỹ là Silicon Valley Bank và Signature Bank phá sản.

Vào lúc 11h57' hôm nay (13/3, giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - ở mức 103,82 điểm, giảm 0,71% so với phiên liền trước. Tuần trước, chỉ số DXY có thời điểm đã lên mức đỉnh 105,88 điểm.

Chỉ số DXY vào tuần trước tăng mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhấn mạnh khả năng tăng lãi suất nhanh hơn và mạnh hơn trong tương lai. Nhiều người dự đoán Fed sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng này.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của 2 ngân hàng lớn của Mỹ là Silicon Valley Bank và Signature Bank diễn ra vào cuối tuần qua đã gây ra nỗi lo sợ trên thị trường tài chính.

Nhiều ý kiến cho rằng, Fed có thể sẽ không tăng lãi suất hoặc chỉ tăng lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh.

Hạnh Nguyên