Giá thép phục hồi, cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?

Ngày 25/12 vừa qua, đông đảo khách hàng tham gia sự kiện “Merry Christmas And Happy New Year 2023 With FIATO Premier” tại Sales Gallery, Block Avita, dự án FIATO Premier - Số 563 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức.