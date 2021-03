Có hiểu lầm về hỗ trợ gia đình sinh con một bề từ 10/3

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đăng tải thông tin từ 10/3, sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí. Thông tin này được dư luận rất quan tâm.

Thực tế, đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BYT được Bộ Y tế ban hành ngày 25/01/2021 và có hiệu lực từ 10/3/2021.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương làm căn cứ xây dựng chính sách khuyến khích như khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Thông tư có 8 điều, trong đó, Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương một số nội dung khuyến khích liên quan đến việc duy trì vững chắc mức sinh thay thế; kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Chia sẻ với báo chí về nội dung này, TS Đinh Huy Dương, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục (Tổng cục Dân số, Bộ Y tế) khẳng định: “Nếu chỉ thông tin như trên mạng là chưa chính xác, chưa đầy đủ về nội dung của Thông tư”.

Theo ông Dương, nội dung trên nằm trong Điều 4 của Thông tư liên quan đến việc hướng dẫn một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cụ thể, với tập thể, các xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Với cá nhân, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh 2 con một bề cam kết không sinh thêm con như: Tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

“Như vậy, việc các cặp vợ chồng sinh con một bề (có ký cam kết không sinh thêm con) có thuộc diện được khuyến khích, hỗ trợ hay không còn tùy thuộc vào tình hình thực tế tại từng địa phương, do địa phương quyết định. Không đồng nghĩa với việc người dân trên cả nước, cứ sinh 2 con một bề là được hưởng các khuyến khích, hỗ trợ”, TS Đinh Huy Dương nhấn mạnh.

Về vấn đề nhiều người dân muốn biết Hà Nội- địa phương có có quy mô dân số chiếm khoảng 8,4% dân số của cả nước - đã thực hiện chính sách hỗ trợ gia đình sinh con một bề chưa, TS.BS Tạ Quang Huy - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội cho biết: “Chi cục đang nghiên cứu và chưa có kế hoạch”.

Trong khi đó, một chuyên gia cho hay bất kỳ một chính sách nào ra đời cũng ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều lĩnh vực, bắt buộc các địa phương phải cân đối.

Đối với chính sách khuyến khích sinh con một bề còn phải phụ thuộc vào tình trạng từng địa phương như: Địa phương ấy tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh có đáng báo động hay không? Ngân sách địa phương cho công tác này như thế nào?....

Theo báo cáo của Hà Nội, năm 2020, toàn thành phố có 121.639 trẻ được chào đời, tỷ suất sinh đạt 14,75‰ giảm 0,25‰ so với năm 2019 (vượt chỉ tiêu giao).



Số sinh con thứ 3 trở lên là 8.382 trẻ, đạt tỷ lệ 6,89% tăng 0,39% so với năm 2019 và tỷ số giới tính khi sinh là 113 trẻ trai/100 trẻ gái.



Trong năm 2021, Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ Hà Nội cũng đưa ra các chỉ tiêu giảm 0,1% so với năm 2020 tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đặc biệt tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái.

N. Huyền