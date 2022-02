Bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2022 tại nhà, tại chùa và cúng phóng sinh

Vào ngày Rằm tháng Giêng 2022, ngoài chuẩn bị lễ vật cúng lễ thì các gia đình có thể tham khảo các bài văn khấn gia tiên, bài cúng phóng sinh và văn khấn lễ chùa để cầu bình an trong năm mới này.

Dân gian quan niệm "Tết quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng" bởi vì ngày Rằm tháng Giêng (15/1 Âm lịch) là một trong 4 ngày rằm lớn nhất trong năm bên cạnh Rằm tháng Tư (Lễ Phật đản), Rằm tháng Bảy (đại lễ Vu lan báo hiếu), Rằm tháng 8 (Tết Trung thu).

Ngày rằm đầu tiên trong năm mới này cũng trùng với ngày lễ Thượng Nguyên và Tết Nguyên Tiêu nên mọi người cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để cầu an lành cho cả năm.

Vào ngày Rằm tháng Giêng, trong khi các Phật tử sẽ đến chùa lễ Phật, cầu an, mong mưa thuận gió hoà, gia đạo an lành, sức khỏe, thịnh vượng và no đủ thì các gia đình Việt sửa soạn lễ cúng tổ tiên theo truyền thống tại nhà.

Ngoài ra, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cầu an đầu năm, phóng sinh động vật như chim, cua, cá, ốc.... để tạo phúc đức và giúp cho gia chủ giải nghiệp xấu.

Dưới đây là 3 bài văn khấn phổ biến nhất vào ngày Rằm tháng Giêng.

1. Văn khấn Rằm tháng Giêng tại nhà theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hoá Thông tin:

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ……

Ngụ tại: ……..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu năm 2021, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con dốc tấm lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…... nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại gia về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chủ chúng con được vạn sự tốt lành, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

(Vái lạy 3 lần)

2. Văn khấn Rằm tháng Giêng cầu bình an tại chùa

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ (chúng) con là: …………………..

Ngụ tại: ………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

3. Bài cúng phóng sinh động vật vào dịp Rằm tháng Giêng

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vì ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối

Con xin quay về nương tựa Phật

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng

Nam mô A Di Đà Phật (niệm nhiều lần cho tới khi phóng sinh hết các con vật)

Sau khi thả xong, người phóng sinh Hồi hướng như sau:

Vì mục tiêu thành tựu Phật quả, lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Con xin đem công đức lành này hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả hữu tình.

Sau đó, đọc tiếp bài:

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Ngọc Khánh (t/h)