Thương Cin (Kem Xôi): Đại gia mê 'của lạ', các tiểu tam tém tém lại!

Thương Cin - nữ diễn viên xinh đẹp, quen mặt với khán giả qua seri Kem Xôi đã có những chia sẻ với Infonet xoay quanh việc 'chân dài' cặp kè với đại gia.

Những ngày vừa qua, câu chuyện lùm xùm của ca sĩ Hiền Hồ khi bị “tố” là người thứ 3 đang gây xôn xao dư luận. Tới thời điển hiện tại, vụ việc vẫn bị "khui" thêm tình tiết mới theo chiều hướng bất lợi cho giọng ca Em của ngày xưa khác rồi.

Tính đến hiện tại, Hiền Hồ vẫn một mực giữ im lặng và chưa có bất cứ phát ngôn nào liên quan đến ồn ào. Trong khi đó đại gia Hồ Nhân khẳng định mối quan hệ của họ chỉ là “anh em nương tựa”.

Ở một diễn biến liên quan, mẹ vợ của vị doanh nhân là bà Nguyễn Thị Sơn cũng có động thái cho biết, con gái và chồng Hồ Nhân vẫn đang là vợ chồng hợp pháp.

Chia sẻ với Infonet trước lùm xùm "tiểu tam" trong showbiz Việt, nữ diễn viên Thương Cin thẳng thắn thừa nhận, câu chuyện đó thời nào cũng có và bản thân cảm thấy quá bình thường.

Nữ diễn viên Thương Cin sở hữu nhan sắc nổi bật.

“Tôi hoạt động trong lĩnh vực giải trí cũng được nhận xét có một chút nhan sắc và danh tiếng. Tôi thấy chuyện người đẹp cặp với đại gia không phải hiếm. Đại gia hay gái xinh thì họ cũng là con người và cũng cần có tình yêu. Vậy nên tôi thấy hẹn hò đại gia là chuyện bình thường.

Thế nhưng, tôi không ủng hộ chuyện người đẹp cặp kè với đại gia đã có gia đình. Việc này sẽ làm ảnh hưởng, xáo trộn đến gia đình người ta. Thậm chí có người còn trơ trẽn đăng công khai lên Facebook, chụp ảnh với đi chơi với nhau,... Có người còn quá đáng đến mức chủ động nhắn tin, gọi điện gây sức ép, trêu ngươi chính thất”, Thương Cin chia sẻ.

Nữ diễn viên 9X cũng không ngần ngại vạch trần lý do các đại gia thích cặp với các mỹ nhân trẻ xinh đẹp. Nhiều đại gia không phải do vợ xấu mà ra ngoài ngoại tình. "Thực tế, có nhiều người có vợ đẹp, con ngoan, giỏi giang, thành công nhưng vẫn đi cặp bồ, tôi nghĩ do những người đàn ông ấy mê “của lạ”", Thương Cin nói.

Thương Cin cho rằng nhiều cô gái có suy nghĩ đi theo chiều hướng tiêu cực là "cậy mình đẹp thì có quyền". Bởi vậy, ngoài những người đẹp tự nhiên thì không ít người cố tình phẫu thuật thẩm mỹ, tân trang khuôn mặt, cơ thể,... sao cho thuận mắt nhất, đẹp nhất để có thể chiếm được lòng người có tiền.

“Tình yêu thì không bao giờ xấu, cũng không có cái chuẩn mực nào. Thế nhưng nên biết suy nghĩ lại, bởi vì cuộc sống đâu chỉ có 2 người đâu, còn nhiều người phía sau.

Ví dụ nếu cặp kè, có cảm tình với nhau thì hãy nhớ phía sau một người đại gia có vợ, có gia đình, các con.

Còn chuyện gái trẻ cặp kè “ông chú” thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến nhân cách, dư luận bàn tán, ảnh hưởng đến bố mẹ của cô gái”, Thương Cin nói.

Dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, Thương Cin cho rằng, nếu ai đó xác định bước vào con đường tiểu tam thì nên “tém tém”. Bởi suy cho cùng, cô ta cũng là phụ nữ, sau này cũng có gia đình, kể cả có lập gia đình với chính vị đại gia đấy thì về sau cũng có con cái riêng cần dạy dỗ.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC