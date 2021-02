Phát ngôn của nữ chính Hướng dương ngược nắng khiến hội FA “tâm phục khẩu phục”

Bộ phim “Hướng dương ngược nắng” đang “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ. Trong đó, diễn viên Lương Thu Trang đã thu về cho mình lượng fan vô cùng hùng hậu sau khi đảm nhận vai Minh - nữ chính của phim, là một dược sĩ không những thông minh, giỏi giang, gan dạ, bản lĩnh mà còn vô cùng sắc sảo, xinh đẹp.

Chính nhờ độ “nóng” của bộ phim nên mọi động thái của Thu Trang trên mạng xã hội đều được mọi người chú ý.

Diễn viên Lương Thu Trang - nữ chính phim Hướng dương ngược nắng đang "gây sốt" màn ảnh nhỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lương Thu Trang đăng tải những bức ảnh vô cùng sexy, quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng cùng dòng trạng thái ẩn ý về tình yêu.

Cụ thể, cô chia sẻ: “Có rất nhiều cách để hạnh phúc, bởi hạnh phúc không nhất thiết phải là có người yêu. Team độc toàn phần độc lâu năm ai nghĩ thế giống mình giơ tay mình về chung một hội”.

Diễn viên Lương Thu Trang khẳng định hạnh phúc không nhất thiết phải có người yêu.

Ngay sau khi chia sẻ, bài đăng đã nhận được hiệu ứng vô cùng náo nhiệt từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người khen ngợi vẻ đẹp quyến rũ của bà mẹ một con “trông mòn con mắt” này.

“Hạnh phúc hay không là do mình cảm nhận, chứ không phải do xã hội hay do bản thân người khác quy định. Em sống thấy vui, thấy hạnh phúc là đủ rồi”, bạn Lê Minh chia sẻ.

“Có nhiều tiền, được tự do, thoải mái, làm những gì mình thích, đó cũng là một kiểu hạnh phúc”, bạn Xuân Trường cho hay.

“Mới được quyền thừa kế nhà họ Cao à chị, nay ăn chơi thế”, bạn Kim Việt hài hước bình luận.

Lương Thu Trang sinh năm 1990, là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ và đang là một “single mom” của một cậu bé đáng yêu. Cô được coi là phát hiện của đạo diễn Vũ Trường Khoa khi được mời đóng vai nữ công nhân trong bộ phim “Những cô gái trong thành phố” 2 năm trước.

Nhìn lại những vai diễn của Thu Trang từ “Những cô gái trong thành phố”, “Những nhân viên gương mẫu”, “Mùa xuân ở lại” đến phim “Hướng dương ngược nắng” đều là những mô típ nhân vật phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh. Cô từng chia sẻ là những vai diễn đều có điểm tương đồng với tính cách ngoài đời thật của mình.

Tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh, gan dạ, vượt lên trên số phận ấy đã giúp cô vượt qua “cú sốc” trong hôn nhân khi cô chia tay chồng cũ và trở thành “single mom”. Thu Trang một mình nuôi dưỡng, chăm sóc và thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc cùng con trai lên trang cá nhân của mình.

Thu Trang hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân.

Trong phim Hướng dương ngược nắng, nhân vật Minh là một người giản dị, mộc mạc và hiền lành trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bên ngoài của Thu Trang. Thu Trang luôn chăm chút đến hình ảnh và những bộ trang phục mà cô khoác lên người. Cô có gu thời trang sành điệu cùng lối sống thời thượng mà bao người mong ước.

Nữ chính Hướng dương ngược nắng từng chia sẻ trên báo, từ khi nổi tiếng, cô có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng người đẹp không muốn dựa dẫm ai. Cô muốn nỗ lực làm việc và chăm lo tốt cho con trai. Chuyện tình duyên, Thu Trang muốn mọi thứ tự nhiên chứ không gượng ép.

Mặc dù trở thành “single mom” với khoảng thời gian khó khăn không ai biết nhưng bây giờ cuộc sống của Thu Trang càng ngày càng “tăng hạng”. Phụ nữ hiện đại đúng là không ngại FA!

