Nàng dâu hạnh phúc khoe bố chồng “cực phẩm”, chăm cháu khéo hơn cả mẹ nuôi con

Mỗi lần lướt mạng xã hội thấy các nàng dâu khoe bố mẹ chồng, chị Nguyễn Hà (SN 1992, hiện đang sống và làm việc tại Hưng Yên) cảm thấy rất vui, bởi chị cũng có gia đình nhà chồng hoàn hảo, bố mẹ chồng hiền lành, chất phác và rất mực tâm lý với các con.

Mới đây, chia sẻ trong 1 hội nhóm, chị Hà đã tự hào kể về người bố thứ 2 của mình.

Nguyên văn chia sẻ của chị Hà như sau: "Mình lấy chồng năm 23 tuổi, khi mới vừa chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học, chưa có công việc ổn định, chưa có bất cứ 1 cái gì trong tay. Thế mà mình vẫn kiên quyết lấy chồng cho bằng được.

Ngày đầu tiên sau đám cưới, buổi sáng mình dậy thật sớm. Bởi vì nghe mọi người kể lấy chồng về thì phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà ăn. 6h sáng mình vội vàng bật dậy, phi thẳng xuống dưới nhà, định đi nấu cơm, thì bố nhìn thấy mình.

- Ông hỏi: “Con dậy làm gì sớm thế?”

- Mình trả lời: “Con dậy nấu cơm“

- Ông bảo: "Đi ngủ thêm đi con, không phải nấu đâu. Buổi sáng ai ăn gì thì tự túc. Con không phải dậy sớm làm gì".

Vui như mở cờ trong bụng, mình chạy vèo lên phòng ngủ nướng luôn. Kể từ ngày đó, chả bao giờ mình dậy sớm cả. Hồn nhiên quá đúng không các bạn?

Rồi tới khi mình có bầu bạn Bin, ngoài chồng, chị chồng, ông bà ngoại hỏi muốn ăn gì... thì người luôn lo lắng và quan tâm mình âm thầm nhất vẫn là ông nội Bin.

Mỗi lần mình kêu đau bụng thì ông lại vội vàng bắt nằm im, không được làm gì. Hay mỗi lần mình kêu thèm bất cứ một thứ gì, nếu ông không đi mua được thì sẽ dấm dúi cho tiền và bảo "con thích ăn gì thì đi mua đi, bố cho mấy đồng này". Ông không có nhiều tiền đâu nhưng ông không bao giờ tiếc con, tiếc cháu bất kì 1 điều gì.

Khi mình đẻ Bin, trong thời gian ở cữ, như mọi nhà thì thường sẽ là bà sẽ chăm và bế cháu nhiều hơn, nhưng nhà mình thì lại ngược lại, cứ đều đặn 5h sáng là ông đã lò dò đi lên phòng bế cháu cho con dâu ngủ.

Mình ngủ đến 7, 8 giờ chả buồn dậy, ông lại lật đật lên gọi để ăn sáng và trông con cho ông đi làm. Cứ như vậy cho đến khi đẻ con Bông cũng vậy. Ông luôn chơi với cháu, trông cháu cực khéo luôn.

Rồi ông dạy chúng nó nói, dạy chúng nó cách chào hỏi và nói chuyện với mọi người, kể chuyện cho chúng nó nghe, yêu thương, vỗ về chúng nó. Chính vì vậy các con mình quấn ông lắm.

Giờ đây, mỗi khi ông đi làm về, các con chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy thôi là chúng nó đã chào thật to "con chào ông nội, ông nội về rồi....” .

Bố chồng mình thường bảo "đi làm về dù có mệt thế nào đi nữa, cứ về đến cổng là thấy sướng và quên hết mệt mỏi, tỉnh hết người vì nghe tiếng của các cháu”.

Với mình, ông coi như là con gái vậy. Chưa bao giờ thấy ông to tiếng với mình. Nếu có to tiếng, thì chỉ là to tiếng với con giai và bà nội thôi. Thỉnh thoảng cứ sợ con không có tiền tiêu là ông lại dấm dúi cho. Rồi mỗi lần mình hỏi vài câu buồn cười, ông bà lại bảo mình là “cái con gà công nghiệp này"...

Mình vẫn nhớ các bác hàng xóm bảo với mình rằng "tao chả bao giờ nghĩ mày lấy chồng về đây mà sướng thế, ngày trước ông Tý nổi tiếng là khó tính, thế mà mày lại hợp thế hả em", mình chỉ cười mà cũng không lý giải nổi tại sao.

Còn nhiều điều mình muốn kể về ông lắm. Thật sự không phải là nịnh đâu. Những gì mình viết trên đây, cho dù có lủng củng hay như nào nhưng cũng là tình cảm thật mình đối với ông. Thương ông lắm, chỉ mong ông luôn mạnh khoẻ để ở bên con cháu thôi".

Vợ chồng chị Hà chụp ảnh cùng bố mẹ chồng

Đọc xong chia sẻ của chị Hà, nhiều người cảm thấy thật ấm lòng và ngưỡng mộ vì hiếm có ai lấy chồng mà được bố chồng tâm lý như thế.

Bạn N.L bình luận: "Bác là ông bố của năm. Bạn thật may mắn vì có bố mẹ chồng tâm lý, chiều con dâu. Như mình, bố mẹ chồng tuy không nghiêm khắc và khó tính nhưng không được chiều như thế này đâu. Bạn là người có phúc đấy, cố gắng giữ bạn nhé”.

Tài khoản N.H nói: "Bạn có phước quá! Nhưng sống để cho bố mẹ chồng thương yêu như thế này thì bạn cũng tuyệt vời rồi. Chúc mừng bạn nhé!".

Được biết bố chồng của chị Hà là bác Đàm Văn Tý (SN 1957), hiện bác đang làm hoa tại nhà cùng gia đình (nơi ở của gia đình là làng hoa Xuân Quan).

Đây là người bố chồng tuyệt vời mà chị Hà chia sẻ

Chia sẻ với Infonet, chị Hà cho biết: "Mình lấy chồng tính đến nay là 6 năm rồi. Khi lần đầu về ra mắt, mình thấy ông bà khá hòa đồng, tỏ ra rất quý và tôn trọng mối quan hệ của vợ chồng mình lúc đó.

Nhà chồng mình chỉ có 2 chị em thôi. Chồng mình và chị gái cách nhau 7 tuổi. Chị chồng cũng rất tốt với vợ chồng mình. Nói chung là mình lấy chồng được lòng cả gia đình chồng.

Ông chơi với cháu, chăm cháu, dạy cháu nói, dạy cháu chào hỏi mọi người... các cháu rất quý và quấn ông. Mình thấy ông chăm cháu còn khéo hơn cả mình cơ. Mình rất vui và biết ơn bố mẹ chồng nhiều lắm.

Mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có gia đình chồng như vậy. Nhiều khi tự nghĩ, mình còn hơn cả con gái trong nhà ấy vì được chồng yêu, chiều và được bố mẹ chồng yêu thương, chăm sóc. Noi theo gương của bố mẹ chồng, vợ chồng mình luôn dạy con cách tự lập, cách yêu thương và tôn trọng mọi người. Vậy nên cả hàng xóm, các cô ở trường cũng rất yêu quý 2 con".

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị Hà

Sống chung với bố mẹ chồng luôn là điều khiến nhiều cô gái cảm thấy e ngại, áp lực. Tuy nhiên, tâm sự về bố chồng của chị Hà lại khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ. Mục đích chị Hà chia sẻ cuộc sống của mình là muốn tiếp thêm niềm tin, hi vọng cho các cô gái về tương lai.

"Sống chung với bố mẹ chồng là khó, nhưng nếu thật lòng thì chuyện gì cũng xong. Còn rất nhiều bố mẹ chồng tốt trên thế gian, không phải bố mẹ chồng nào cũng "ăn thịt" nàng dâu đâu", chị Hà tâm sự.

Nàng dâu khoe mẹ chồng “xì tin” cùng tập gym tại gia để nâng cao sức khỏe Suốt ngày ở nhà nhưng nàng dâu trẻ chẳng cảm thấy buồn chán vì luôn có mẹ chồng ở bên, đồng hành trong các hoạt động vui khỏe. Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của chị Nguyễn Thị Lộc (Nghệ An) khiến nhiều người ghen tị.

Thiên AN

Ảnh: NVCC