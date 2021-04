Cô vợ xinh đẹp của tôi trốn tránh về quê dịp nghỉ lễ 30/4 vì lý do khó nói

Sau khi biết lý do thật sự của vợ, tôi rất thương cô ấy và muốn tìm cách giải thoát cô ấy khỏi mối lo canh cánh trong lòng.

Chúng tôi đã kết hôn hơn 3 năm nay. Vợ tôi vốn là bạn học cùng trường cấp 3 của tôi. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, chúng tôi chỉ như những đứa trẻ chơi với nhau bằng tình bạn vô tư, trong sáng nhất.

Tình yêu chỉ đến khi tôi tốt nghiệp đại học và gặp lại cô bạn gái cùng trường trên cương vị đồng nghiệp cùng công ty. Khoảng thời gian ít gặp gỡ trong 4 năm học đại học bỗng chốc thu bé lại, chúng tôi nhanh chóng nhận ra mình thuộc về nhau rồi quyết định cùng nhau lập nghiệp ở thủ đô để vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi say trong men hạnh phúc, cưới cô gái xinh đẹp ấy về làm vợ rồi sinh một bé trai bụ bẫm đáng yêu. Hầu như mọi việc trong gia đình cô ấy đều thuận theo ý tôi, duy chỉ có việc về quê vào dịp nghỉ lễ 30/4 hằng năm là cô ấy luôn tìm cớ trốn tránh. Năm thì cô ấy lấy lý do ốm yếu do bầu bí, năm thì trót đặt vé đi du lịch vì có giảm giá, năm thì bận chăm sóc người nhà bị bệnh lên thủ đô khám chữa…

Trước toàn lý do chính đáng, tôi buộc phải đồng ý, khi thì ở lại cùng vợ, khi thì một mình nhấp nhoáng về thăm bố mẹ 1-2 hôm rồi lại lên.

Năm nay lại sắp đến dịp lễ 30/4 và 1/5, thấy được nghỉ tận 4 ngày liên tục nên tôi lại bàn tính với vợ chuyện về quê. Không có gì bất ngờ khi cô ấy lại bắt đầu tìm lý do để ở lại. Lần này cô ấy bảo đã hứa cùng nhóm bạn thân hồi đại học đi du lịch tận Vũng Tàu nên hai bố con tôi chủ động về quê với ông bà nội, ngoại.

Thấy vợ có phần kỳ lạ mỗi khi kỳ nghỉ lễ tới, tôi quyết tâm tìm hiểu xem lý do thực sự khiến cô ấy không muốn về quê là gì.

Sau khi tìm cách liên lạc với một người bạn từng thân thiết với cô ấy ngày học cấp 3 thì tôi mới vỡ lẽ tất cả. Hóa ra là cô ấy trốn tránh kỳ họp lớp cấp 3 vào đúng dịp nghỉ lễ này. Bởi vì cô ấy có mối vướng mắc lớn với cậu lớp trưởng. Cậu ta yêu thầm cô ấy trong một thời gian dài, tình yêu đơn phương tới độ si tình, điên rồ, có lần cậu ta còn tìm tới trường đại học của cô ấy rồi cưỡng hôn chỗ đông người khiến cô ấy khiếp sợ.

Hiện giờ cậu ta vẫn chưa kết hôn, thậm chí còn nói với mọi người rằng cả đời chỉ yêu cô ấy, rồi một ngày cô ấy sẽ ly hôn để trở về… Dù đã lập nghiệp tận miền Nam nhưng năm nào cậu ta cũng về họp lớp để mong gặp lại cô ấy.

Tôi nên làm gì để giúp vợ mình bây giờ?

Bạn đọc Minh Lâm