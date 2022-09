Cổ phiếu CEO “bốc hơi” hơn 70% từ đỉnh giá

Đóng cửa phiên cuối tuần qua, 23/09, CEO chỉ còn được giao dịch tại mức giá 26.400 đồng/cp, giảm 44.300 đồng (63%) kể từ phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021.

Thậm chí so với với mức đỉnh giá 92.500 đồng/cp CEO từng xác lập vào ngày 07/01, giá trị của cổ phiếu này đã “bốc hơi” 71%.

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với CEO của năm 2021 khi cổ phiếu này tăng 465% tính từ đầu năm đến cuối năm.

CEO Group là tập đoàn phát triển bất động sản tư nhân với những đự án đã và đang được triển khai trên cả nước. Trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, doanh nghiệp này sở hữu những đự án lớn như: Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358ha ở Quảng Ninh, hay Sonasea Villas & Resort 132ha, Sonasea Residence 160ha ở Phú Quốc, Kiên Giang.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2022, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của CEO đạt 223 tỷ đồng, tăng 40% trên nền so sánh thấp của năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 34,98 tỷ đồng, tăng 150 so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên CEO lỗ 69 tỷ đồng).

Ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT CEO Group.

Tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư ngày 9/8 vừa qua, Chủ tịch HĐQT CEO Group, ông Đoàn Văn Bình khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 300 tỷ đồng trong năm nay.

Ông Bình cho biết tập đoàn có hơn 1.000ha đất, đã phát triển 300ha và còn khoảng 700ha. Trong 5 năm tới, CEO Group sẽ mở rộng ra mảng khu công nghiệp, đặt mục tiêu đứng trong Top 20 các doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam, phát triển thêm quỹ đất 1.000ha tại các địa bàn tiềm năng trên cả nước.

CEO có vốn điều lệ 2.573 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Bình (sn 1971) là cổ đông lớn duy nhất, trực tiếp sở hữu 70,5 triệu cổ phần, tương đương 27,4% vốn điều lệ của CEO. Em trai ông - ông Đoàn Văn Minh (sn 1976) hiện là Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, trong khi vợ ông Bình là bà Đỗ Phương Anh (sn 1979) đảm trách vai trò Phó TGĐ.

Với mức giá hiện tại của cổ phiếu CEO, giá trị tài sản của ông Đoàn Văn Bình đang là 1.861 tỷ đồng, giảm 3.137 tỷ đồng kể từ đầu năm 2022.

Ông Đoàn Văn Bình là người sáng lập Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Công nghệ Việt Nam (Viteco), tiền thân của C.E.O Group ngày ngay. Năm 2007 Viteco đổi tên thành C.E.O Group và chuyển đổi hoạt động theo mô hình tập đoàn. Ông Bình là Chủ tịch HĐQT CEO từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Trước đó, ông có thời gian từ 2007-2014 kiêm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc.

Hiền Anh