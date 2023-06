Gần 1.000 tăng ni, Phật tử cả nước dự lễ Phật đản tại Fansipan

Sáng sớm 3/6, tại quần thể tâm linh Fansipan, Sa Pa, đã diễn ra Đại Lễ Phật Đản và Đại lễ cầu Quốc Thái Dân An, do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phối hợp với Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức. Trong tiết trời se lạnh, sương giăng bảng lảng của “Nóc nhà Đông Dương” - đỉnh thiêng Fansipan, những nghi lễ được tổ chức trang trọng, thành kính, với sự tham dự của hơn 200 chư tôn đức Tăng, Ni và gần 500 Phật tử mọi độ tuổi từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong buổi sáng, với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại lễ cầu quốc thái dân an được tổ chức trang trọng với các nghi thức Phật giáo truyền thống. Các cao tăng, ni và Phật tử thành tâm nguyện cầu bình an, may mắn cho gia đình, người dân và đất nước.

Cũng trong buổi chiều, buổi pháp thoại với chủ đề “Phật ban phước lành” đã được lần đầu tiên được tổ chức trong lòng Đại Tượng Phật A Di Đà, tại quần thể tâm linh Fansipan. Hàng nghìn đóa hoa cúc, hoa sen được kết thành những đại hoa lớn dâng Phật.

Các Tăng, Ni, Phật tử trong trang phục áo lam cùng tụng kinh Chuyển Pháp Luân. Đây là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật tuyên thuyết, đánh dấu Phật giáo chính thức hiện hữu trên thế giới. Không chỉ thế, bài kinh còn tóm tắt hệ thống tư tưởng giáo lý của nhà Phật, vạch rõ lộ trình tu tập hướng đến giải thoát khổ đau cho chúng sanh.

Theo chia sẻ của Thượng tọa Thích Đức Thiện, chủ đề pháp thoại “Phật ban phước lành” được lấy từ một trong những hình tượng của Đức Phật Bổn sư thích ca mâu ni và theo truyền thống của Phật giáo nam truyền, có một vị Phật là Phật ban phước lành. Qua bài giảng pháp, Phật tử được nghe giảng về ý nghĩa của ban, phát, cầu nguyện, để hiểu hơn và có niềm tin vào đạo Phật. “Phật ban phước lành đó là niềm tin của chúng ta, để chúng ta đón nhận ánh sáng trí tuệ, từ bi của Đức Phật. Qua đó, Phật tử có thể thực hành lời dạy của Đức Phật sẽ có con đường đúng đắn, để hiểu hơn về nhân quả, sự nỗ lực và cố gắng”, thượng tọa chia sẻ.

Cũng trong lễ Phật Đản tại Fansipan năm nay, du khách và Phật tử đã cùng nhau tham dự lễ Ngàn hoa đăng dâng Phật tại khu vực Đại Tượng Phật A Di Đà, thắp sáng “Nóc nhà Đông Dương”. Theo dân gian, hoa đăng (đèn hoa) là những chiếc đèn được thắp sáng, là biểu trưng của trí tuệ sáng suốt và sự thanh cao thoát tục. Khi thả đèn hoa đăng, chúng ta đốt lên ngọn đuốc trí tuệ cúng dường chư Phật, tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh, đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam.

Hàng ngàn ngọn đăng đã được các tăng, ni, Phật tử và du khách kính cẩn dâng dưới chân tượng Phật, xếp thành chữ Vạn, Quốc Thái, Dân An, gửi gắm những nguyện cầu bình an, sức khỏe cho gia đình và chúng sanh. 1.000 ngọn đèn đăng đã thắp lên sự ấm áp cho không gian và thắp lên niềm tin, trí tuệ trong lòng mỗi người, để tu dưỡng bản thân theo lời Phật dạy.

Anh Quốc Thái, du khách đến từ Hà Nội cho biết thông qua bạn mình, anh biết đến Đại lễ Phật đản Fansipan nên lập tức tới đây tham dự. “Đến với đỉnh Fansipan hôm nay rất vui và ý nghĩa, mình có cơ hội để tìm hiểu thêm về Phật pháp nhiệm màu. Mình cũng được tham dự lễ cầu quốc thái dân an, chiêm bái xá lợi Phật nên cảm thấy mình rất may mắn và gửi lời cảm ơn tới chương trình rất ý nghĩa này”, anh nói.

Ông Nguyễn Bá Tâm, một Phật tử từ Yên Bái cùng gia đình con và các cháu đã có mặt từ sớm để tham dự buổi lễ. “Được tham dự buổi lễ hôm nay đối với chúng tôi và các Phật tử là niềm vinh dự. Gia đình tôi nguyện cầu cho gia đạo sức khỏe, bình an, các cháu học hành sáng láng còn đất nước sẽ bình an, thịnh vượng”, ông nói.

Lễ Phật đản năm 2023 trên đỉnh Fansipan cùng hàng loạt sự kiện ý nghĩa đã khép lại, song để lại trong lòng Phật tử những xúc động và sự chiêm nghiệm sâu sắc về giáo lý nhà Phật.

Anh Thư