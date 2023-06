EVN đề nghị không tăng giá than bán cho sản xuất điện

Tại văn bản ngày 13/6 gửi Tổng công ty Đông Bắc, EVN cho biết đã nhận được văn bản ngày 30/5 của tổng công ty này về việc tăng giá than sản xuất trong nước bán cho các hộ sản xuất điện.

Theo EVN, năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của EVN và các đơn vị thành viên gặp rất nhiều khó khăn do sự biến động tăng đột biến của giá nhiên liệu, tình trạng cạn kiệt của các hồ thủy điện phía Bắc, thời tiết nắng nóng cực đoan, nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến, hoạt động sản xuất điện bị lỗ.

Vì vậy, EVN đề nghị Tổng công ty Đông Bắc xem xét không điều chỉnh tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện, giá than trong nước trong phương án pha trộn với than nhập khẩu (như nêu tại Văn bản số 3661/ĐB-KD ngày 30/5/2023); cung cấp đầy đủ và liên tục than cho các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo cho hoạt động sản xuất và cung cấp điện cho năm 2023.

EVN cũng đề nghị Tổng công ty Đông Bắc xem xét giảm giá than pha trộn trong thời gian tới

Trong đó, EVN cũng đề nghị Tổng công ty Đông Bắc xem xét giải pháp tăng cường khai thác và cung cấp than sản xuất trong nước cho các đơn vị phát điện.

"Xem xét giảm giá than trong nước, giá than pha trộn để hỗ trợ EVN trong giai đoạn khó khăn hiện nay theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và Bộ Công Thương", EVN kiến nghị.

EVN cũng đề nghị Tổng công ty Đông Bắc xem xét giảm giá than pha trộn trong thời gian tới để phù hợp với việc giá than nhập khẩu giảm trong thời gian qua và thực hiện kê khai theo từng tháng.

Theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động các tháng 6, 7/2023 của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là khu vực miền Bắc sẽ duy trì ở mức rất cao. Cụ thể, tổng sản lượng dự kiến huy động các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than antracite của EVN trong hai tháng 6, 7 là 12,33 tỷ kWh, tương ứng với nhu cầu than cần sử dụng là 6,03 triệu tấn than.

Tuy nhiên, tổng khối lượng theo hợp đồng đã ký với TKV và Tổng công ty Đông Bắc là 4,388 triệu tấn, còn thiếu khoảng 1,642 triệu tấn so với kế hoạch. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Tổng công ty Phát điện 3) dự kiến chủ động bổ sung được khoảng 600 nghìn tấn trong tháng 6, 7/2023.

Như vậy, khối lượng than còn thiếu khoảng 1 triệu tấn cho các nhà máy còn lại của EVN (khoảng 600 nghìn tấn trong tháng 6 và 400 nghìn tấn trong tháng 7).

Lương Bằng