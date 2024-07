'Đừng tưởng vô tư lột đồ trên phim là khán giả thích, tôi thấy phản cảm lắm!'

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Cảnh sex, khỏa thân hay lột đồ trên phim xưa nay không còn mới vì đó là một phần không thể thiếu trong điện ảnh. Tuy nhiên, đôi khi các nhà làm phim quá lạm dụng yếu tố cảnh nóng khiến người xem thất vọng vì không cần thiết, thậm chí phản cảm.

Diễn viên Ewan Mitchell khỏa thân hoàn hoàn trong một cảnh quay của tập 3 phim "House of the dragon". Ảnh: EW

Mới đây, tôi thực sự sốc khi xem cảnh nhân vật Aemond Targaryen của diễn viên Ewan Mitchell khỏa thân trong một cảnh quay tập 3 phim House of the dragon. Cảnh phim đúng là có thể chấp nhận được khi nó được đặt trong bối cảnh nhà thổ. Song cảnh này hoàn toàn có thể lấy ngang người phía trên để người xem khỏi phải ngượng ngùng chứng kiến hình ảnh trần trụi.

Điều đáng nói là nam diễn viên Ewan Mitchell sau đó tiết lộ anh khỏa thân 100% trong cảnh quay và không dùng đồ bảo hộ hay nhờ đến bất cứ sự can thiệp kỹ thuật nào để không lộ bộ phận nhạy cảm trước ống kính. Ewan Mitchell cho rằng đó là sự hy sinh vì nghệ thuật và muốn gây sốc cho khán giả nhưng điều đó theo tôi là không cần thiết.

Tương tự với series phim The Idol từng gây chú ý với sự góp mặt của Jennie nhóm BlackPink phát sóng mùa hè năm ngoái. Bộ phim khiến người xem phát ớn khi nhồi nhét vô vàn cảnh nóng và những pha lột đồ khiên cưỡng. Ngay khi tập 2 lên sóng, The Idol đã bị khán giả quay lưng khi giảm 130.000 người xem so với tập mở màn chỉ vì có cảnh sex "tồi tệ nhất lịch sử" như lời nhận xét của tờ GQ (Anh).

The Idol đã không bùng nổ rating như dự đoán mà còn bị nhận xét là phim khiêu dâm trá hình do có quá nhiều cảnh nóng gây nhức mắt tạo hiệu ứng ngược. Kết quả HBO quyết định không làm tiếp phần 2 series phim gây tranh cãi này.

Khán giả đã hết thời bị dắt mũi bởi những cảnh khoe thân rẻ tiền coi thường người xem rồi. Nếu là tôi, tôi cũng tẩy chay những bộ phim khiêu dâm trá hình như vậy bởi chẳng mang lại giá trị gì ngoài sự bức xúc, ghê sợ.

"The Idol" phải dừng sản xuất phần 2. Ảnh: HBO

Trước đó, bộ phim Sex/Life (Tình dục/cuộc sống) phát trên Netflix dù thu hút truyền thông bởi những cảnh giường chiếu nhưng bị chỉ trích dữ dội. Phim không chỉ bị giới phê bình ghẻ lạnh mà còn khiến khán giả ngao ngán.

Cũng như 'thảm họa' màn ảnh 365 Days (365 ngày), trước đó Sex/Life (Tình dục/cuộc sống) không khác gì phim khiêu dâm. Tôi mới xem ít phút đã phải chuyển kênh vì quá nhiều pha lột đồ phản cảm mà chẳng có nội dung gì. Ghê nhất là trong cảnh hai người đàn ông tắm chung, một trong hai người để lộ phần nhạy cảm song lại không mấy có giá trị và khiến người xem khó chịu.

Không chỉ phim ngoại mà các phim Việt gần đây cũng có phần lạm dụng cảnh nóng. Tôi để ý thấy ngoài Người vợ cuối cùng còn ăn khách (dù vẫn có cảnh nóng thừa thãi), nhiều phim chiếu rạp câu khách bằng cảnh giường chiếu nhưng đều thất bại thảm hại về doanh thu. Các phim này có kịch bản khiên cưỡng, diễn xuất nhạt nhòa, đến cảnh nóng cũng không "cứu nổi" bởi quá phản cảm và thừa thãi.

Đơn cử là bộ phim Trà công chiếu dịp Tết vừa qua, nhưng nhanh chóng rời rạp và đạt doanh thu đáng quên (1,6 tỷ đồng) dù được PR bằng cảnh nóng của nam chính khiến người xem "nhấp nhổm" ngay từ xem trailer. Quý cô thừa kế 2 cũng được quảng cáo bằng phân cảnh "bạo liệt" của nữ chính nhưng kết quả vẫn lỗ nặng sau 20 ngày chiếu, chỉ thu về 6,4 tỷ đồng vì nội dung quá tệ.

Bộ phim ra rạp gần đây,4S: Trước giờ yêu từng hoãn chiếu 1 tuần vì phải chỉnh sửa một số nội dung trước khi chính thức được cấp phép. Phim ngập cảnh nóng, có lời thoại táo bạo về sex song kết cục vẫn rời rạp khi chưa đạt 4 tỷ đồng vì không có người xem.

Cảnh trong phim "4S: Trước giờ yêu". Ảnh: ĐPCC

Đã qua rồi cái thời phim nào có cảnh lột đồ là bán được vé, tôi và không ít người cần nhiều hơn thế ở các bộ phim chiếu rạp hay truyền hình. Chỉ những tác phẩm thật sự chất lượng, được đầu tư nghiêm túc và mang tới cảm xúc cho người xem mới đủ sức thuyết phục khán giả.

Tôi lấy ví dụ Mai của Trấn Thành cũng có kha khá cảnh nóng nhưng không khiến người xem đỏ mặt vì nó cần thiết trong đường dây câu chuyện, khắc họa tính cách và mối quan hệ của cặp nhân vật chính, bối cảnh dẫn họ đến với nhau. Làm sao để cảnh nóng đừng trở nên phản cảm và không lấn át nội dung hay diễn xuất, có như vậy một tác phẩm mới thuyết phục được người xem và trụ vững ngoài rạp, mang về doanh thu như ý cho nhà sản xuất.

