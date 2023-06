Đức công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên trong lịch sử

Reuters đưa tin, tham dự lễ công bố ngoài Thủ tướng Scholz còn có Ngoại trưởng Annalena Baerbock, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius.

Chiến lược vạch ra những chính sách đối ngoại và an ninh chặt chẽ hơn để tăng cường khả năng phòng thủ, chống chịu và thích ứng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Chiến lược an ninh quốc gia của Đức dài 76 trang, đưa ra các hướng dẫn với mục đích tăng cường an ninh của nước Đức trước các mối đe dọa, với những định hướng ứng phó các thách thức an ninh.

Ý tưởng cơ bản của chiến lược là lần đầu tiên tính đến tất cả các mối đe dọa bên trong và bên ngoài đối với an ninh của nước Đức. Ngoài đe dọa quân sự, còn có các cuộc tấn công mạng, các cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và biến đổi khí hậu.

Theo Thủ tướng Scholz, Đức cam kết chi 2% GDP cho lĩnh vực quốc phòng “ở mức trung bình trong giai đoạn nhiều năm”. Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner nhấn mạnh, Đức chỉ có thể đạt chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP từ năm 2024 với các quỹ đặc biệt, nếu không sẽ cần đến các khoản tiết kiệm lớn hoặc tăng thuế.

Cũng theo ông Scholz, chiến lược an ninh quốc gia tuân theo nguyên tắc “an ninh tích hợp”, trong đó không chỉ liên quan tới vấn đề quốc phòng, mà cả về ngoại giao, phát triển và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Thanh Thảo