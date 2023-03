Đức có thể đã chuyển loạt xe tăng Leopard 2 cho Ukraine

"18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 đã tới Ukraine, chiếc cuối cùng rời Đức cuối tuần trước và đã bàn giao cho Ukraine ở biên giới. Khoảng 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và hai xe cứu kéo cũng đã có mặt tại vùng chiến sự", tờ Spiegel của Đức dẫn lời nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết hôm nay.

Nguồn tin thêm rằng chính phủ Đức quyết định giữ bí mật về lộ trình và thời gian vận chuyển xe tăng đến Ukraine vì lý do an ninh. Reuters dẫn lời quan chức an ninh Đức giấu tên sau đó xác nhận thông tin về đợt chuyển giao, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Bộ Quốc phòng Đức và quân đội Ukraine chưa lên tiếng về thông tin.

Xe tăng Leopard 2A6 trong biên chế quân đội Đức. Ảnh: KMW.



Đức cuối tháng 1 chấp thuận chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và đồng ý để các nước khác làm điều tương tự, cho biết sẽ chuyển một đại đội với 14 chiếc Leopard 2A6 và cùng đồng minh tập hợp đủ hai tiểu đoàn xe tăng loại này cho Ukraine.

Ba Lan là nước đầu tiên chuyển xe tăng Leopard 2A4 đời cũ hơn cho Ukraine với số lượng 14 chiếc, chia làm hai đợt. Một số nước khác như Thụy Điển, Tây Ban Nha, Phần Lan và Canada cũng cam kết chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, song chưa rõ thời điểm bàn giao.

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ ba được phát triển hồi thập niên 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế năm 1979. Xe được trang bị pháo chính cỡ nòng 120 mm, mang giáp rỗng để đối phó đạn xuyên giáp nổ lõm, trong khi những phiên bản sau được bổ sung giáp phức hợp.

Đức đã chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt phiên bản đang được biên chế trong quân đội Đức và 13 nước châu Âu, cũng như nhiều quốc gia ở ngoài khu vực.

Nga nhiều lần nhấn mạnh bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo "xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine như những phần còn lại của vũ khí phương Tây".

