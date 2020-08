Vụ nổ súng 2 người thương vong tại Thái Nguyên: Nghi phạm từng đi cướp

Trước đó, vào khoảng 20h05’ ngày 26/8, tại đường Nguyễn Trung Trực, thuộc tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988, trú tổ 21 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô chở vợ là chị Trần Thị Trang (SN 1987, trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen áp sát, dùng súng tự chế bắn nhiều phát vào anh Tùng và chị Trang, sau đó đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nghi phạm Nông Văn Tú tại cơ quan công an.

Chị Trang và anh Tùng ngã khỏi xe và được Công an phường Túc Duyên đưa đi cấp cứu, tuy nhiên chị Trang bị thương tích nặng dẫn đến tử vong sau đó; anh Tùng bị thương tại vùng ngực.

Ngay sau khi nhận tin báo, nhận thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Bùi Đức Hải- Giám đốc Công an tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Thái Nguyên triển khai lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, bảo vệ hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ một cách khẩn trương, quyết liệt, lực lượng Công an đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được đối tượng gây án là Nông Văn Tú (SN1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên).

Sau khi gây án, đối tượng đã di chuyển sang địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm trốn lên tỉnh Lạng Sơn. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai lực lượng, trao đổi thông tin với các địa phương để chốt chặn, phong tỏa các tuyến đường đối tượng có khả năng lẩn trốn, đồng thời truy bắt quyết liệt.

Đến 23h cùng ngày đã bắt được Tú tại địa bàn thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và thu giữ 1 khẩu súng tự chế dạng côn quay.

Tại Cơ quan điều tra, Nông Văn Tú khai nhận: Do mâu thuẫn nợ nần với các nạn nhân nên Tú đã hẹn chị Trang và anh Tùng tới đường Nguyễn Trung Trực để giải quyết; quá trình trao đổi giữa hai bên xảy ra to tiếng, Tú không kiềm chế được đã dùng súng mang theo bắn 4 phát vào người chị Trang và anh Tùng. Được biết Tú đã có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, lảm rõ.

Tiến Dũng