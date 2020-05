Vụ nổ ở cửa hàng gà rán 3 người bị thương: Bồi thường thiệt hại thế nào?

Liên quan đến vụ nổ nghi do hở khí gas xảy ra tại căn nhà 5 tầng số 32 Cửa Nam khiến 3 người nhập viện chiều hôm qua (11/5), phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn An Tuyến, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tìm hiểu những thông tin mới nhất.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo ông Tuyến, chiều 12/5, cơ quan chuyên môn của Công an TP phối hợp với Công an quận vẫn đang thực hiện công tác giám định để tìm nguyên nhân vụ nổ. Kết quả chính thức thì phường chưa nhận được thông báo. Bộ phận giám định của Công an TP Hà Nội sẽ công bố nguyên nhân vụ việc sau khi có kết quả.

Về trách nhiệm bồi thường đối với người bị thương và tài sản bị hư hỏng, ông Tuyến cho hay: Cơ quan chức năng đã giao trách nhiệm cho Công ty Bonchon - đơn vị thuê căn nhà để hoạt động kinh doanh nhà hàng ăn uống. Những người bị thương đều là nhân viên của Công ty nên bắt buộc Công ty này phải có trách nhiệm. 3 nhân viên bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu từ hôm qua, may mắn cả 3 người đều tỉnh táo, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Sáng nay 2 người đã được xuất viện, còn nạn nhân nữ vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ nổ.

Ông Tuyến thông tin thêm, về tài sản, ngoài hư hỏng nặng ở ngôi nhà phát ra tiếng nổ, một số ngôi nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng, những hộ bị thiệt hại mới chỉ báo cho phường xác định hiện trạng, còn việc bồi thường thế nào thì phường và các cơ quan chức năng sẽ yêu cầu Công ty Bonchon thực hiện trách nhiệm theo quy định. 7 hộ ở sau ngôi nhà 32 Cửa Nam (trong ngõ 39 Nguyễn Thái Học) cũng đã có ý kiến với phường về việc xác định thiệt hại để bồi thường.

Phường Cửa Nam đang tiến hành xác định hiện trạng các căn nhà sau khi xảy ra vụ nổ. Qua quan sát tại hiện trường, ông Tuyến cho rằng các căn nhà chủ yếu bị vỡ cửa kính, còn kết cấu công trình nhà ở thì có thể là không bị hư hỏng, thay đổi. Ông Tuyến khẳng định, sau khi lực lượng giám định có kết luận thiệt hại của các nhà liền kề, phường Cửa Nam sẽ giao trách nhiệm cho Công ty Bonchon thực hiện bồi thường cho các hộ dân.

Như đã thông tin, vào chiều 11/5, tại ngôi nhà 5 tầng giữa ngã tư Cửa Nam - Điện Biên Phủ (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, hệ thống cửa nhà hư hỏng văng ra đường, 3 người trong nhà bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ nổ, 2 xe cứu hỏa và các lực lượng công an, quân sự, cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm đã được điều động đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ.

