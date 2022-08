Vì sao miền Bắc đã vào thu vẫn nắng nóng như mùa hè?

icon

Ngày và đêm nay (26/8), ở khu vực Bắc Bộ còn mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật mạnh; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng còn mưa dông, cục bộ mưa to (tập trung vào chiều và tối)...