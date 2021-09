Hà Nội ngày nắng đẹp, chiều tối mưa dông rải rác

icon

Dự báo thời tiết ngày hôm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 150mm/24h. Bắc Bộ có mưa rào và dông, nhiều tỉnh mưa to, lượng mưa có nơi trên 150mm/đợt.