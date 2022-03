Miền Bắc sắp đón đợt gió mùa đông bắc mạnh, 'chính hiệu' rét nàng Bân

icon

Dự báo thời tiết hôm nay (28/2), ở Bắc Bộ chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ C, ban ngày có nắng ấm áp, nhiệt độ cao nhất 24 độ C. Nam Bộ ngày nắng, có nơi trên 34 độ C.