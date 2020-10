Dự báo thời tiết ngày 3/10: Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Dự báo ngày 3/10, các tỉnh ven biển ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm qua và sáng nay (02/10), ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 01/10 đến 13h ngày 02/10) như: TP Phan Thiết 37mm, Nam Xuân (Đắk Nông) 118.4mm, Đăk Mâm (Đắk Lắk) 115.6mm, Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) 95.6mm, Phú Tân (An Giang) 100.6mm, U Minh (Cà Mau) 77.8mm,…

Ở Đắk Nông, mưa lớn nhiều ngày đã làm cho đất đá vùng núi bị sạt lở, giao thông qua Quốc lộ 28 bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phương tiện không thể di chuyển qua một đoạn dài, lực lượng chức năng phải bố trí người và phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố.

Sạt lở đất trên QL28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông khiến các phương tiện không thể lưu thông. (Ảnh: Hải Dương)

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 11-13 độ vĩ Bắc kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên chiều tối và đêm nay (02/10), ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/12h, có nơi trên 60mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không chỉ mưa lớn ảnh hưởng nhiều vùng, cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cũng phát đi cảnh báo lũ ở hạ lưu sông Hồng. Theo số liệu đo đạc, mực nước tại hạ lưu sông Hồng đang lên chậm. Lúc 13 giờ ngày 02/10, mực nước tại tại Hà Nội là 4,04m (dưới báo động (BĐ) 1: 5,46m).

Theo Công điện số 14/CĐ-TW vào 15h ngày 02/10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hồ thủy điện Hòa Bình mở tiếp 01 cửa xả đáy vào hồi 16h ngày 02/10/2020. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh từ chiều ngày 03/10.

Đến 19 giờ ngày 03/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 5,10m (dưới BĐ 1: 4,4m); Đến 7 giờ ngày 04/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên mức 5,30m (dưới BĐ 1: 4,2m).

Tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp.

Dự báo thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai (3/10)

Hà Nội:

Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-32, có nơi trên 32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ:

Phía Đông Bắc Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng các tỉnh đồng bằng và khu Đông Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, tập trung ở phía Nam; ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32, có nơi trên 32 độ.

PV (tổng hợp)