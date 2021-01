Không khí lạnh suy yếu, vùng núi cao Bắc Bộ vẫn rét hại dưới 0 độ C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (19/1), ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trời rét đậm, rét hại vào sáng và đêm (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối; ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18-21 độ.

Khu vực Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa; trời rét đậm về đêm và sán sớm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ (lúc 6h, tại trạm đo Hà Đông, nhiệt độ ghi nhận 10,3 độ C), nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 19-21 độ.

Vùng núi cao ở Bắc Bộ vẫn rét hại dưới 0 độ C.

Nhiệt độ đo được lúc 6h sáng nay tại các trạm đo ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cho kết quả: Đồng Văn (Hà Giang) 2,6 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3 độ C; TP Lạng Sơn 3,9 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 4,2 độ C. Nhiệt độ tại nhiều trạm đo ở khu vực vùng núi Tây Bắc sáng sớm nay chỉ khoảng 6-7 độ C; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ dao động ở khoảng 9-11 độ C. Tại TP Vinh (Nghệ An) và TP Hà Tĩnh sáng nay, nhiệt độ cũng vẫn ở ngưỡng thấp dưới 10 độ C.

Ngày hôm nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trời vẫn rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Lưu ý, tại khu vực Hà Nội và hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sáng nay, hệ thống quan trắc cho kết quả kiểm tra chất lượng ô nhiễm không khí nhiều nơi ở mức kém, xấu; đặc biệt một số trạm đo cho kết quả rất xấu (AQI >200). Người dân cần lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay như sau:

Hà Nội:

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-21, có nơi trên 21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất : 9-12 độ, có nơi dưới 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất : 9-12 độ; vùng núi 5-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Tây Nguyên:

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ:

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

PV