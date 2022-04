Vụ đe dọa ‘chặt cánh tay’ phóng viên báo Tuổi trẻ: Giám đốc Công an Đắk Nông chỉ đạo nóng

Giám đốc Công anh tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo cho Công an TP Gia Nghĩa nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ phóng viên báo Tuổi trẻ bị đe dọa 'chặt cánh tay' trong quá trình tác nghiệp.

Chiều nay (8/4), thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phóng viên Báo Tuổi Trẻ bị dọa ‘xin cánh tay’ khi đang tác nghiệp tại TP Gia Nghĩa, đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã lập tức chỉ đạo Công an TP Gia Nghĩa phải sớm điều tra, làm rõ vụ việc nói trên và xử lý nghiêm hành vi đe dọa phóng viên báo Tuổi trẻ.

Toàn cảnh khu vực thác Cá Sấu bị xây dựng trái phép

Một lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, dù chưa nhận được đơn của phóng viên báo Tuổi Trẻ nhưng, qua nắm thông tin báo chí, đại tá Bùi Quang Thanh chỉ đạo khẩn trương thụ lý nguồn tin báo tố giác tội phạm.

Quan điểm của giám đốc là yêu cầu xử lý ngay để ngăn chặn hành vi vi phạm vì, đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an nguy của phóng viên và người tác nghiệp làm báo, là sự việc không thể chấp nhận được.

“Công an tỉnh sẽ làm văn bản giao Công an thành phố Gia Nghĩa xử lý theo thẩm quyền để làm việc với các bên liên quan”, lãnh đạo phòng Tham mưu này thông tin.

Máy móc san ủi trái phép trong khu đất này

Như Infonet đã thông tin vào chiều 5/4, ông Nguyễn Tài Đại (bút danh Trung Tân – PV báo Tuổi trẻ thường trú tại Tây Nguyên) trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ san đồi bạt núi, xây dựng trái phép tại thác Cá Sấu (phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) đã bị ông Bùi Đình Trọng (trú tổ dân phố 6, phường Nghĩa Tân) gọi điện thoại đe dọa “chặt cánh tay” của ông Đại.

Ngay sau khi bị ông Trọng gọi điện đe dọa ông Đại đã báo cho Chủ tịch TP Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương đồng thời, làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông đề nghị được bảo vệ quyền tác nghiệp của nhà báo cũng như xử lý nghiêm hành vi đe dọa này.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Đắk Nông: Phóng viên báo Tuổi trẻ bị đe dọa 'xin 1 cánh tay' Trong lúc đi tác nghiệp tại một khu du lịch xây dựng trái phép trên địa bàn TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), phóng viên của báo Tuổi trẻ thường trú tại địa bàn đã bị đe dọa "xin 1 cánh tay".

Sông Cài