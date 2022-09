Từ vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, cần làm gì trước khi vào phòng hát?

Trước khi có hoạt động vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn đề phòng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra thì xử lý được kịp thời và an toàn cho chính bản thân mình...

Mới đây, trên địa bàn cả nước thường xuyên xảy ra cháy các quán karaoke và đặt biệt là vụ cháy xảy ra ở Bình Dương đang làm dư luận vô cùng xót xa và làm thế nào để không xảy ra những tang thương không đáng có?

Khu vực xảy ra vụ cháy ở Bình Dương.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề nêu trên, một lãnh đạo PCCC & CNCH – Công an TP Hà Nội cho biết: “Ngày nay, khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu vui chơi, giải trí của con người cũng tăng cao, trong số đó, phải kể tới nhu cầu sử dụng dịch vụ giải trí karaoke.

Tuy nhiên, bên cạnh việc giúp con người giải tỏa bớt những căng thẳng, mệt mỏi, cân bằng lại cuộc sống thì karaoke là loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản.

Có thể dẫn chứng một số vụ cháy, gây hậu quả nghiêm trọng từ loại hình dịch vụ này như: Vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại số 68 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội xảy ra vào ngày 01/11/2016, hậu quả khiến 13 người thiệt mạng…

Hay gần đây nhất là vụ cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ISIS, địa chỉ: số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội ngày 01/8/2022, 3 cán bộ chiến sỹ thuộc Công an thành phố Hà Nội đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mới đây nhất là vụ cháy xảy ra ở Bình Dương làm 33 người tử vong là vô cùng đâu thương.

“Thực tế cho thấy, cơ sở kinh doanh karaoke có đặc điểm kiến trúc thường rất kín để tránh tiếng ồn sang nhà lân cận, mặt trước công trình hầu như bị che chắn để làm biển hiệu quảng cáo, điều kiện thông gió gần như không có, khi xảy cháy sẽ xảy ra hiện tượng tụ khói.

Lực lượng PCCC $CNCH đang khẩn trương dập lửa và cứu người.

Đây cũng là nơi tồn chứa nhiều chất dễ cháy như bàn ghế, phông rèm, cách âm, thảm nền bằng mút, xốp, cao su, bông vải sợi…, do đó khi cháy có tốc độ lan cực nhanh, tỏa nhiều khói, khí độc.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thiết bị điện với công suất lớn như điều hòa, thiết bị âm thanh, ánh sáng… dễ dẫn đến tình trạng quá tải, chập mạch gây cháy. Việc thay đổi công năng sử dụng từ nhà ở thành quán karaoke nhưng không chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC cũng là một trong những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về PCCC như thiếu số lối thoát nạn, hệ thống điện, ngăn cháy lan,....”.

Từ những thông tin nêu trên, vị lãnh đạo PCCC &CNCH – Công an TP Hà Nội cũng đưa ra khuyến cáo: “Đối với Chủ cơ sở kinh doanh karaoke phải tuyệt đối tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhân viên, khách hàng chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Tự tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH, trong đó tập trung một số nội dung gồm: Việc duy trì yêu cầu về ngăn cháy lan, lối thoát nạn, lối thoát khẩn cấp; hệ thống, thiết bị PCCC, hệ thống điện; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ sở; công tác trực của lực lượng PCCC cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC trong thi công cải tạo, sửa chữa, hàn cắt kim loại…

Còn đối với người dân khi tham gia vui chơi, giải trí tại các cơ sở kinh doanh karaoke: Tự tìm hiểu, học tập để trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về PCCC và kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra…

Khi tham gia đến các nơi vui chơi, giải trí cần chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; không mang chất cháy, chất nổ đến những nơi này…

Trước khi có hoạt động vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn đề phòng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra thì xử lý được kịp thời và an toàn cho chính bản thân mình;

Khi phát hiện xảy cháy hãy thật bình tĩnh suy xét, hô hoán báo động cho mọi người biết để mau chóng di chuyển ra ngoài, ra nơi an toàn qua cửa chính, qua cầu thang thoát hiểm, tuyệt đối không được sử dụng thang máy;

Trong quá trình thoát hiểm ở vùng có nhiều khói, hãy dùng khăn, vải thấm nước che kín miệng, mũi và cúi thật thấp người để tránh nguy cơ bị ngạt khói, men theo tường và di chuyển đến lối thoát nạn an toàn;

Trường hợp lối cửa chính đã bị lửa, khói bao trùm hãy nhanh chóng tìm và mở lối thoát khác: Qua ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên cạnh hoặc thoát xuống mặt đất bằng thang, thang dây…; tuyệt đối không núp trong phòng, trong nhà vệ sinh…

Trường hợp không còn lối thoát nào khác hãy dùng áo, quần thấm ướt, trùm lên đầu và người cố gắng thoát qua đám cháy một cách nhanh nhất có thể.

Tiến Anh