Truy tìm ô tô Innova bị mất, phát hiện cả 1 đường dây tiêu thụ gần 100 chiếc xe ô tô trộm cắp ở Hà Nội

Một đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe ô tô trên địa bàn vừa được Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) triệt phá thành công, thu giữ gần 100 chiếc xe ô tô.

Chiều 4/7, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Dương Văn Hiếu – Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe ô tô trên địa bàn. Cơ quan công an thu giữ gần 100 chiếc xe ô tô.

Cụ thể, Đại tá Dương Văn Hiếu thông tin: “Vào ngày 31/5, Công an quận Cầu Giấy đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Đình Thọ (SN 1973; HKTT: Tổ 3, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trình báo bị mất 1 chiếc ô tô Toyota Innova, màu đồng BKS: 30E -588.13 tại bãi gửi xe phía sau toà nhà A6A Nam Trung Yên (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội)".

Tang vật của vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an xác định đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng, đối tượng phạm tội manh động, liều lĩnh cùng với đó là tài sản bị mất có trị giá cao.

Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo đội CSHS nhanh chóng đến hiện trường vụ việc, tiến hành rà soát thật kĩ camera, lấy lời khai nhân chứng, khoanh vùng đối tượng nghi vấn....

Đại tá Dương Văn Hiếu cho biết, qua trích xuất dữ liệu định vị có trên chiếc xe ô tô Toyota Innova, màu đồng, BKS: 30E - 588.13, bước đầu xác định sau khi trộm cắp chiếc xe ô tô này, đối tượng đã di chuyển chiếc xe trên sang địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm và cuối cùng định vị bị mất tại thị trấn Văn Giang, Hưng Yên.

Theo Đại tá Dương Văn Hiếu, từ những chi tiết có trong vụ án, Công an quận Cầu Giấy xác định, rất có thể ổ nhóm tội phạm này sau khi trộm cắp tài sản đã đem chiếc ô tô đến Văn Giang, Hưng Yên để tháo định vị và tiêu thụ tài sản trộm cắp tại đây.

Công an quận Cầu Giấy đã huy động 1 tổ công tác của đội CSHS phối hợp với phòng PC02 (CATP Hà Nội) nhanh chóng rà soát camera, xác định cung đường di chuyển của đối tượng.

Sau hơn 1 tháng bền bỉ, kiên trì bám sát mục tiêu, Công an quận Cầu Giấy đã xác định được ổ nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm có 3 đối tượng là: Nguyễn Thành Công (SN: 1989; HKTT: Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) với vai trò là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo; Nguyễn Hữu Tú (SN: 1993; HKTT: Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Hữu Trung (SN 1994; HKTT: Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) là hai đàn em thân tín dưới sự chỉ đạo của đối tượng Công.

Một trong những địa điểm kho bãi cất giữ xe ô tô trộm cắp của các đối tượng đã được cơ quan công an phát hiện.

Quá trình xác minh, Công an quận Cầu Giấy đã xác định được các đối tượng Nguyễn Công Trung và Nguyễn Hữu Tú là người trực tiếp lái xe ô tô Innova, màu đồng, BKS: 30E – 588.13 đến tháo định vị tại gara ô tô Minh Quyết có địa chỉ tại khu tái định cư thị trấn Văn Giang (Hưng Yên).

Qua trinh sát nắm tình hình tại nơi đối tượng Công sinh sống, Công an quận Cầu Giấy xác định thêm được, cửa hàng gara ô tô Thành Công chuyên mua bán ô tô, cầm cố ô tô nợ ngân hàng, cầm cố ô tô cho thuê, ô tô tự lái, ô tô không giấy tờ tại khu đô thị mới Văn Giang (huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Mở rộng điều tra, khai thác vụ án kết hợp trinh sát nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy đã nắm rõ quy luật hoạt động của ổ nhóm tội phạm như sau: Khi có khách cần cầm cố tài sản, đối tượng Công trực tiếp là người nghe điện thoại, thoả thuận, sau đó chỉ đạo cho đối tượng Trung và Tú ra gặp khách cầm cố tại lối vào đường Ecopark Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội).

Tại đây, Trung và Tú sẽ định giá tài sản cầm cố và báo về cho đối tượng Công. Theo sự chỉ đạo của Công thì Trung, Tú sẽ viết giấy nhận cọc tiền (giấy cho vay) cho khách, còn Công sẽ là người ở nhà chuyển tiền vào số tài khoản khách yêu cầu. Khi chuyển tiền xong, Trung và Tú sẽ lái xe đi tháo định vị ở các gara, khi tháo xong thì đưa xe về kho cất.

Tuỳ theo giá trị tài sản cầm cố mà Công sẽ bắt khách trả lãi, trung bình tiền lãi mỗi ngày là 4.000 đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng. Đến thời hạn mà khách cầm cố không đến lấy xe thì Công sẽ thanh lý chiếc xe cầm cố bằng đường chính ngạch hoặc tiểu ngạch.

Qua nắm bắt quy luật hoạt động, quy luật đi lại, Công an quận Cầu Giấy bước đầu xác định được ổ nhóm đối tượng trên cất giữ xe ô tô tại 12 địa điểm kho bãi với số lượng xe lên đến gần 100 xe ô tô, các địa điểm này có người trông giữ, có lắp camera quan sát, nguỵ trang bí mật, khép kín, không tiếp xúc người lạ.

Đến khoảng 21h00 ngày 2/7, Công an quận Cầu Giấy phát hiện chiếc ô tô Innova màu đồng, BKS: 30E - 588.13 đang được giao bán tại đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, là tang vật của vụ án.

Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với phòng PC02 ngay lập tức trong đêm xuống Hải Dương phối hợp với chính quyền địa phương thu giữ chiếc xe ô tô tang vật. Tại thời điểm thu giữ, không xác định được ai là chủ sở hữu của chiếc xe ô tô nêu trên.

Sau khi thu giữ chiếc xe ô tô tang vật của vụ án, Công an quận Cầu Giấy nhận định ổ nhóm tội phạm do Công đứng đầu sẽ nhanh chóng tiêu huỷ tài liệu chứng cứ nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình. Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) tổ chức cuộc họp gấp để vây bắt ổ nhóm đối tượng nêu trên.

Đến khoảng 6h30 ngày 3/7, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với phòng PC02 đồng loạt triệu tập 3 đối tượng nêu trên. Quá trình đấu tranh, khai thác thông tin của các đối tượng, cơ quan Công an quận Cầu Giấy đã xác định được đối tượng mang xe đến cầm cố tại cửa hàng cầm đồ của đối tượng Công là đối tượng trộm cắp chiếc xe ô tô Innova màu đồng, BKS: 30E – 588.13.

Ngoài ra, Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập Lê Hoàng Đạt (SN: 1991; HKTT: Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm việc. Có mặt tại cơ quan công an, Đạt đã khai nhận rõ toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Đồng thời, Công an quận Cầu Giấy cùng phòng PC02 đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính 12 địa điểm bến bãi nơi các đối tượng cất giữ xe ô tô cầm cố tài sản.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao, nhanh chóng, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với phòng PC02 tiến hành kiểm tra, thu giữ xe tại 12 địa điểm. Bước đầu xác định trong 12 địa điểm có 73 xe ô tô do Công, Trung, Tú cho vay cầm cố tài sản.

Hiện tại tất cả các xe ô tô trên đã bị tiến hành tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án.

Tiến Dũng