Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia “siêu khủng” thu giữ gần 350kg ma túy

Bắt giữ hơn 2 tạ ma túy ở Nghệ An Chiều 3/4, một lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng Nghệ An xác nhận vừa bắt 1 vụ vận chuyển gần 230kg ma túy tại trạm thu phí Hoàng Mai (TX Hoàng Mai).

Lực lượng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa đấu tranh thành công Chuyên án A212.p, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ tang vật gần 350kg ma túy các loại.

Đối tượng cùng tang vật là 227,5kg ma túy bị bắt giữ tại thị xã Hoàng Mai.

Theo đó, thực hiện giai đoạn 2, kế hoạch đấu tranh Chuyên án có bí số A121.p triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam đưa sang Trung Quốc tiêu thụ do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đồng chủ trì, phối hợp với BĐBP Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An xác lập.

Vào khoảng 1h ngày 3/4, tại địa bàn xã Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), lực lượng đấu tranh chuyên án đã bắt quả tang 1 đối tượng, trú tại tỉnh Lào Cai, đang vận chuyển 227,5kg ma túy trên xe ô tô.

Đối tượng cùng tang vật 115kg ma túy do lực lượng đánh án bắt giữ ngày 21/1.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 1 của Chuyên án A121.p, vào ngày 21/1 và ngày 20/3, tại địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An, lực lượng đánh án đã bắt 3 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 115kg ma túy tổng hợp dạng đá, 17.600 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô và 1 xe máy.

Đối tượng cùng tang vật 17.600 viên ma túy tổng hợp do lực lượng đánh án bắt giữ ngày 20/3.

Kết thúc Chuyên án A121.p, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 350kg ma túy các loại, 3 xe ô tô, 1 xe gắn máy và các tang vật có liên quan.

Đây là chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo vov.vn