Quảng Nam: Tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích do sạt lở ở Trà Leng

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trong sáng nay (8/11), lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt núi tại thôn 1, xã Trà Leng.

Sáng 8/11, công tác tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở sẽ tiếp tục

Sau 2 ngày tránh bão số 10, sáng 8/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5), lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My cùng xã Trà Leng chia làm 2 mũi để tổ chức tìm kiếm trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Lực lượng cứu hộ sẽ tìm kiếm trên sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Trước đó, do ảnh hưởng bão số 10 nên lực lượng cứu hộ tạm dừng tìm kiếm để đảm bảo an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ.

Hôm 6/11, cũng do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn xã Trà Leng lại xảy ra sạt lở kèm lũ quét làm 14 ngôi nhà và một điểm trường ở làng Tắc Pát (thôn 2) bị cuối trôi. Rất may toàn bộ người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn nên không có thương vong về người.

Ngày 4/11, thi thể nạn nhân thứ 9 đã được tìm thấy.

Như đã đưa tin, ngày 28/10, tại nóc Ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng) xảy ra sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp. Đến thời điểm hiện tại, 9 thi thể đã được tìm thấy, 13 người còn lại vẫn đang mất tích.

Cùng ngày, tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) cũng xảy ra xảy lở núi làm 8 người tử vong và 12 người khác bị thương.

Sơn Tùng