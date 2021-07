Thừa Thiên Huế: Đón người dân từ TP.HCM về quê bằng tàu hỏa

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức xét duyệt danh sách đăng ký theo hướng ưu tiên người yếu thế, người gặp khó khăn do dịch bệnh. Đó là các trường hợp người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người bị mắc kẹt do thăm thân, đi công tác, học sinh, sinh viên...

Người dân hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung Thừa Thiên Huế.

Những công dân trở về Huế được tỉnh hỗ trợ toàn bộ kinh phí vận chuyển, xét nghiệm và kinh phí cách ly tập trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Công dân Thừa Thiên Huế đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM có nhu cầu về Huế đăng ký trực tuyến tại Hue-S; tuongtac.thuathienhue.gov.vn/hcmhue… hoặc liên hệ đầu mối thông qua Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Chúng tôi tiếp tục đón công dân tại TP.HCM về Huế bằng đường tàu hỏa thì phải đảm bảo an toàn cho công dân, nhưng đặc biệt là phải đảm bảo cho cộng đồng.

Theo quy định cách ly hiện nay mỗi người phải một phòng để tránh tình trạng lây chéo. Chúng tôi nhận thấy rằng việc chính quyền địa phương cần tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí cho các công dân và chúng tôi miễn giảm toàn bộ chi phí cho các công dân về cách ly tại Thừa Thiên Huế".

Theo vov.vn