Quảng Nam: Bắt kẻ chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường

Trước đó, vào chiều tối 27/3, khi chạy xe máy đi trên đường ĐT605, đoạn xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, chị L. (trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị một đối tượng giật sợi dây chuyền trị giá 12 triệu đồng.

Điều đáng nói, đối tượng dùng biển số xe máy giả để thực hiện hành vi nên quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn.

Song tích cực vào cuộc điều tra, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng làm rõ kẻ gây án chính là Lê Quang Thành nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận ngoài vụ cướp giật nói trên còn thực hiện 5 vụ khác từ đầu tháng 3 đến nay và hầu hết các nạn nhân là phụ nữ.

Được biết, năm 2016, Thành từng bị TAND huyện Hòa Vang tuyên phạt 7 năm tù cũng về tội “Cướp giật tài sản”. Tuy nhiên, khi được ra tù trước thời hạn vào tháng 7/2021, Thành vẫn chứng nào tật nấy.

Hồ Ca

Trưa 23/3, Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra ở tiệm vàng Anh Bằng, thuộc thị trấn Trà My.