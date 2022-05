Nhận tiền công nửa tỉ đồng để vận chuyển ma túy, 2 thanh niên lĩnh án tử

Giàng Seo Hòa nhận lời vào Nghệ An vận chuyển 'hàng' với tiền công nửa tỉ đồng, đối tượng này lại 'giới thiệu' cho Vàng Seo Sử đi chở. Trên đường về Lào Cai bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, thu được số lượng lớn ma túy.

Ngày 13/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Giàng Seo Hòa (SN 1989) và Vàng Seo Sử (SN 1996), cùng trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh. K.L)

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, sáng ngày 17/1/2021, Giàng Seo Hòa nhận lời vào Nghệ An vận chuyển “hàng” ra Lào Cai với giá 500 triệu đồng. Sau đó, Hòa gọi điện cho Vàng Seo Sử bảo nếu nhận lời vào Nghệ An chở ma túy về thì Hòa sẽ đưa cho 450 triệu đồng từ số tiền kia, và sau đó được Sử đồng ý.

Hai ngày sau, Hòa đưa cho Sử 30 triệu đồng để thuê ô tô vào Nghệ An. Chiều tối 21/1/2021, Sử đến khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhận 6 ba-lô "hàng".

Người đàn ông này điều khiển xe quay về, khi đến địa phận xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Kiểm tra 6 ba-lô thu giữ trong xe ô tô của Sử, cơ quan chức năng xác định đây là ma túy đá, trọng lượng hơn 111 kg.

Tại phiên tòa, căn cứ vào bản ghi lời khai, bản tự khai trong quá trình điều tra cũng như quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX xử nhận định VKSND tỉnh Nghệ An truy tố 2 bị cáo tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Sau khi xem xét, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 2 bị cáo Giàng Seo Hòa và Vàng Seo Sử án tử hình.

Bảo Trâm