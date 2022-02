Đối tượng ở nước ngoài lên mạng dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh, có xử lý được không?

Theo luật sư, với đối tượng đang ở nước ngoài, nếu chưa bắt được thì sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can có thể ra quyết định tạm đình chỉ quyết định khởi tố bị can, khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định được đối tượng Trần Quang Thái (34 tuổi, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) là kẻ dùng mạng xã hội đe dọa lực lượng công an, dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh này. Trần Quang Thái hiện đang định cư ở nước ngoài.

Đối tượng Trần Quang Thái lên mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin đe dọa lực lượng Công an Quảng Ngãi. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Công an Quảng Ngãi, tháng 10/2021, đối tượng Lê Văn Quân (33 tuổi, huyện Tư Nghĩa) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Sau khi Quân bị khởi tố, bắt giam, đối tượng Trần Quang Thái đã lên mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết đe dọa lực lượng công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tài khoản này dọa nếu "thằng Quân có vấn đề gì" thì sẽ bắn lực lượng công an.

Trần Quang Thái là đối tượng từng bị lôi kéo vào tổ chức phản động chống phá Nhà nước. Năm 2018, Thái được Lê Văn Thương (đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về tội ''Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'') lôi kéo tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong "Triều Đại Việt".

Bị đấu tranh, bóc gỡ, đối tượng Trần Quang Thái cam kết từ bỏ, sau đó đi khỏi địa phương. Năm 2020, Thái ra ngoài nước ngoài định cư. Kể từ đó, Thái dùng nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải các bài viết chống phá nhà nước.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Đặng Xuân Cường, Trưởng Ban Hình sự TAT Law firm cho biết: “Hành vi đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công các lực lượng chức năng thực thi công vụ, dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi của đối tượng Trần Quang Thái là hành vi có dấu hiệu của “Tội đe dọa giết người” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Do vậy, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Thái về tội danh nêu trên.

Tuy nhiên, do đối tượng đang ở nước ngoài, nếu chưa bắt được thì sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can có thể ra quyết định tạm đình chỉ quyết định khởi tố bị can, khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý”.

Luật sư Đặng Xuân Cường phân tích thêm: “Nếu đối tượng không còn quốc tịch Việt Nam nhưng làm rõ được quốc gia đang cư trú và Việt Nam có hiệp định tương trợ tư pháp với quốc gia đó thì sẽ yêu cầu nước sở tại phối hợp để dẫn giải đối tượng về Việt Nam để xử lý.

Trong trường hợp Trần Quang Thái không còn quốc tịch Việt Nam thì việc dẫn giải Thái về Việt Nam sẽ rất phức tạp và gần như không thể xử lý được, bởi hành vi đe dọa xảy ra trên không gian mạng và đối tượng cũng không phải là công dân của Việt Nam”.

