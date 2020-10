Nghệ An: Thợ cơ khí tàng trữ lượng lớn ma túy ở nhà riêng

Công an huyện Đô Lương vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Công an tỉnh Nghệ An) phá thành công chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đô Lương xác định có một đường dây vận chuyển ma túy từ các huyện miền Tây Nghệ An về xuôi tiêu thụ. Ngay sau đó, chuyên án được đơn vị này xác lập để đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1986, trú tại xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc), chính là người vận chuyển ma túy với số lượng lớn trong đường dây này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 7h ngày 12/10/2020, tại khu vực xóm 3, xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc), Ban chuyên án đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa khi đang ngồi trên xe taxi vừa rời khỏi nhà, thu giữ trên người đối tượng 12 viên ma túy tổng hợp và 0,7g heroin.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 12 gói ma túy đá có trọng lượng 13kg; 06 bánh heroin, trọng lượng 2,1kg; 50 viên ma túy tổng hợp; 01 cân điện tử và một số tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nghĩa khai nhận bản thân là thợ cơ khí trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ngày 10/10/2020, Nghĩa đi xe máy lên huyện miền núi Quế Phong nhận 1 va ly từ một người lạ mặt, bên trong có 12 gói ma túy đá, 06 bánh heroin, 50 viên ma túy tổng hợp, rồi vận chuyển số ma túy trên về nhà riêng cất giấu để tìm cách đưa vào Nam tiêu thụ.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm