Nghệ An: Kinh hoàng cô gái trẻ bị rắn độc chui vào chăn cắn tử vong

Khi kéo chăn lên đắp, một cô gái trẻ ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) không may bị rắn cạp nia cắn vào cổ và tay. Sau 5 ngày điều trị, do tình trạng quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.