Nghệ An: 7 người chết và mất tích, gần 20.000 ngôi nhà bị ngập

Cầu sập, Quốc lộ 46B lại sạt lở, chia cắt

Sáng 1/11, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, mặc dù nước lũ đã rút nhưng một số xã ở vũng trũng thấp như: Thanh Tùng, Thanh Lâm, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Hà, Thanh Long… vẫn bị ngập sâu gây chia cắt.

“Quốc lộ 46B đoạn qua núi Nguộc lại tiếp tục sạt lở nghiêm trọng. Trong hôm nay (1/11), chúng tôi sẽ tiếp tục cấm đường để lên khắc phục, sớm thông tuyến trở lại”, ông Nhã cho hay.

Cũng theo ông Nhã, những ngày qua, xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) là vùng bị ngập lụt nặng nề nhất trên địa bàn. Đến chiều ngày 31/10, nước cơ bản rút, tuy nhiên một số tuyến giao thông vẫn đang bị chia cắt bởi sạt lở, gây xói mòn. Đặc biệt, chiếc cầu Khe Liễu, nằm trên trục chính vào trung tâm xã này bất ngờ bị sập, rất may không gây thương vong về người.

Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương huy động các lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự xã cắm biển báo nguy hiểm, ngăn cấm, không cho người qua lại trên tuyến đường này.

Tại huyện Hưng Nguyên, 7 xã vùng dọc sông Lam và 3 xã vùng trũng Hưng Nguyên đã bị ngập sâu khiến 5.000 hộ dân với khoảng 20.000 người bị cô lập. Hàng nghìn con gia cầm bị chết, hơn 1.000 ha diện tích rau màu vụ đông và cá chuyên canh, cá vụ 3 bị ngập sâu trong nước, thiệt hại rất lớn.

Còn huyện Yên Thành, do mưa lớn những ngày qua, nước từ sông Vũ Giang và Biên Hòa dâng cao khiến 29 xã trên địa bàn bị ngập nước. Có những khu dân cư, nước ngập sâu trên 2m. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện đã có 5.551 hộ của 77 xóm, trên địa bàn 29 xã bị ngập nước...

Hiện, nước lũ đang rút dần, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, người dân đang khẩn trương khắc phục thiệt hại, sớm ổn định lại cuộc sống.

7 người chết và mất tích, gần 20.000 ngôi nhà bị ngập

Sáng 1/11/2020, ông Lê Xuân Hoan – Chủ tịch UBND xã Tào Sơn (huyện Anh Sơn) cho biết, một học sinh trên địa bàn không may bị đuối nước, tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 31/10, trong lúc chơi gần hố múc để xây dựng nhà vệ sinh tự hủy của gia đình, cháu T. không may rơi xuống hố bị đuối nước và tử vong. Tại huyện Nam Đàn, chính quyền xã Trung Phúc Cường xác nhận, một nữ công nhân không may bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn đã tử vong...

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ trên địa bàn Nghệ An đã khiến 4 người chết, 3 người mất tích, 3 người bị thương (2 người Thanh Chương, 1 người huyện Tân Kỳ); 19.865 ngôi nhà bị ngập, số hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất gồm 3.911 hộ; Hơn 6.000 ha diện tích thủy sản và 885 ha diện tích lúa bị ngập; Gần 9.260 ha ngô, rau mau bị thiệt hại nặng nề…

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Nghệ An đã nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá... trên các sông, suối khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng bố trí lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo cho bà con sau lũ không bị đói rét, sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, triển khai ngay các biện pháp bảo vệ môi trường, tiêu độc, khử trùng, xử lý đảm bảo nước sinh hoạt trong các vùng bị ngập ứng và hướng dẫn nhân dân vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh cho người và gia súc.

Đảm bảo an toàn giao thông, huy động máy móc, thiết bị, xử lý các vị trí sạt lở, ách tắc; phối hợp với lực lượng công án để hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn, thông suốt.

Việt Hòa

Theo dự báo của Trung tâm KTTV Quốc gia, trong đêm 30/10 và sáng 31/10, ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 300mm.