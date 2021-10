Mua xe ngoại tỉnh, mất giấy mua bán, làm thế nào để đăng ký?

Người mua xe ngoại tỉnh, mất giấy tờ mua bán mà không tìm thấy chủ xe, muốn đăng ký xe cần liên hệ với Đội CSGT (Công an quận, huyện), Phòng CSGT tỉnh địa bàn để làm các thủ tục xác minh.

Hỏi: Tôi mua một xe máy cũ ở tỉnh Thái Bình đã mất giấy tờ mua bán, giờ muốn đăng ký chính chủ ở Hà Nội thì phải làm thế nào?

Nguyễn Thị Hiệp (huyện Thanh Oai, Hà Nội)

Ảnh minh họa.

Thiếu tá Nguyễn Việt Tiệp (Phó Đội trưởng Đội CSGT trật tự - Công an quận Hoàng Mai, Công an TP Hà Nội) trả lời:

Theo Thông tư số 58/2020 của Bộ Công an về đăng ký quản lý xe và quy định hiện hành, đối với các trường hợp mua bán xe phải ra văn phòng công chứng hoặc UBND xã, phường địa bàn làm thủ tục sang tên theo quy định.

Với tình huống nêu trên, bạn mất giấy tờ mua bán lại không tìm thấy chủ đứng tên trong đăng ký làm thủ tục, khai báo, để có thể đăng ký, bạn liên hệ với Đội CSGT (công an quận, huyện), Phòng CSGT tỉnh địa bàn nơi tiếp nhận hồ sơ thu hồi biển số, giấy đăng ký xe của chủ cũ để làm các thủ tục xác minh.

Trường hợp, nếu phương tiện trên không liên quan đến tranh chấp hay xe tang vật vụ án thì trong vòng 30 ngày, CSGT công an quận, huyện, Phòng CSGT tỉnh địa bàn sẽ cấp cho chủ mới một giấy chứng nhận thu hồi biển số xe, đăng ký xe chủ cũ, đồng thời cấp giấy tờ cho chủ mới.

Khi có giấy tờ của CSGT Công an quận, huyện, Phòng CSGT tỉnh địa bàn cấp cho chủ mới, chủ mới mang toàn bộ giấy tờ về CSGT Công an quận, huyện Công an TP Hà Nội làm thủ tục đăng ký chính chủ tên mình theo quy định.

Theo baogiaothong.vn