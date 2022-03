Giám đốc lừa đảo, tội phạm ma túy thủ súng sa lưới sau nhiều năm trốn truy nã

Lừa tiền tỷ của nhiều người, nam giám đốc công ty ở TP.HCM bỏ trốn 12 năm và bị bắt khi đang làm bảo vệ. Tại Sơn La, công an cũng vừa tóm gọn một đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm luôn mang theo súng.

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao Chu Đức Hậu (46 tuổi, ngụ quận 3) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền.

Hậu bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của nhiều người và bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã từ năm 2010.

Chu Đức Hậu bị bắt sau 12 năm trốn truy nã. (Ảnh: Công an cung cấp)

Từ tháng 1 đến tháng 8/2008, Hậu ký kết nhiều hợp đồng cung ứng linh kiện, thiết bị máy tính cho nhiều công ty. Lợi dụng mối quan hệ cá nhân, người này đã lừa tiền của nhiều người.Theo cảnh sát, Hậu là Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Tiến, chuyên về kinh doanh mua bán máy tính, linh kiện, có trụ sở đặt tại phường 5, quận 3.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Hậu vay của ông T. (ngụ quận 3) 17.000 USD cùng 185 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, người này chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Theo điều tra của Công an TP.HCM, Hậu chiếm đoạt của nhiều người với số tiền 24.000 USD và hơn 600 triệu đồng. Khi các nạn nhân tố giác, công an vào cuộc xác minh thì Hậu đã bỏ trốn.

Đến ngày 2/8/2010, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Chu Đức Hậu. Một tháng sau, cảnh sát phát lệnh truy nã bị can này.

Ngày 3/3, Đội Truy nã và truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ Hậu tại xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thời điểm bị bắt, Hậu đang làm bảo vệ cho một công ty.

Một đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm cũng vừa bị tóm gọn tại Sơn La sau hơn 3 năm bỏ trốn.

Ngày 4/3, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và Công an tỉnh Sơn La bắt giữ Sồng A Tồng (53 tuổi), người mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Tồng liên quan đến một vụ mua bán chất cấm nên bị cơ quan điều tra khởi tố.

Lực lượng chức năng bắt giữ Tồng cùng tang vật. (Ảnh: Công an Sơn La)

Ngày 31/8/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La phát lệnh truy nã đối với Tồng về tội ''Mua bán trái phép chất ma túy''.

Sau một thời gian theo dõi, cảnh sát xác định bị can trốn tại bản Co Tang, xã Lóng Luông. Chỉ huy Công an huyện Vân Hồ cho biết nơi này chỉ có một đường vào, xung quanh bản đều là anh em trong dòng tộc của Tồng.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện bị can thường xuyên mang súng theo người.

Lúc 9h10 ngày 4/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp với công an các huyện Vân Hồ và Mộc Châu đột kích, bắt giữ thành công Sồng A Tồng.

Tang vật cảnh sát thu giữ được có 3 khẩu súng tự chế và một số vật chứng liên quan.

Theo zingnews.vn