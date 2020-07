Nghệ An: Người phụ nữ bị đâm tử vong khi đang đi xe máy

Hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến người phụ nữ tử vong.

Trưa 27/7, ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, sáng nay, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo đó, vào khoảng hơn 8h sáng, chị N.V.A. (SN 1979, trú tại một chung cư ở phường Quán Bàu, TP Vinh) đi xe máy đến đầu hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi (thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình) thì bất ngờ bị 1 người đàn ông đi xe máy màu trắng chặn lại.

Đối tượng này lúc đầu cầm dao dài giấu trong chiếc áo kề vào cổ chị A. đe dọa, sau đó bất ngờ dùng dao đâm, chém liên tiếp vào người nạn nhân.

Khi sự việc diễn ra có một cô gái chứng kiến và vào can ngăn nhưng người này vẫn tấn công nạn nhân. Mặc dù chị A. ngã ra đường, đối tượng hung hãn vẫn truy sát đến cùng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh và Công an phường Hưng Bình đã khẩn trương tiến hành phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm để điều tra, đồng thời truy bắt nghi phạm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là P.C.C (SN 1976, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An), làm nghề lao động tự do. Giữa chị A. và anh C. từng có quan hệ tình cảm với nhau.

Hiện, cơ quan công an đang ráo riết truy bắt đối tượng gây án.

Bảo Trâm