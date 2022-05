Hà Tĩnh: Truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn

icon

Chiều 19/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau thời gian lần vết, truy tìm, Công an địa phương đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Đoàn Trân, tên gọi khác là Hùng. Trước đó, Trân trốn khỏi phòng giam thuộc Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ.