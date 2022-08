Có thể khởi tố hình sự người nhà đâm bác sĩ vì không dắt bệnh nhân đi vệ sinh

Cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người nhà của bệnh nhân do thực hiện hành vi tấn công bác sĩ về tội đe dọa giết người…

Liên quan đến vụ việc một bác sĩ cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia định bị tấn công vào trưa ngày 6/8 vì không dắt bệnh nhân đi vệ sinh, trao đổi với phóng viên, TS. LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp, (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết hành vi này là vi phạm pháp luật và vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.

Đây là hành vi xã hội lên án và cần phải xử lý bằng những chế tài của pháp luật. Tùy thuộc vào hành vi và hậu quả mà người thực hiện hành vi tấn công bác sĩ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Trong vụ việc nêu trên, đối tượng đã dùng vật sắc nhọn tấn công bác sĩ nhưng may mắn được can ngăn nên bác sĩ chưa bị thương tích. Tuy nhiên, hành vi như vậy là nguy hiểm cho xã hội, hành vi này gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh cắt từ clip bác sĩ bị người nhà bệnh nhân lao vào đâm

Bởi vậy cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người nhà của bệnh nhân do thực hiện hành vi tấn công bác sĩ về tội đe dọa giết người, hoặc tội gây rối trật tự công cộng”, TS. LS Đặng Văn Cường cho hay.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, dù bất cứ nguyên nhân nào chăng nữa thì hành vi tấn công lại bác sĩ đang điều trị cho bản thân hoặc người nhà mình là hành vi vô ơn, đi ngược lại với truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Hành vi này thể hiện sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức xã hội, ý thức coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, đặc biệt là người đang thực hiện nhiệm vụ cứu người, đáng lẽ mình phải mang ơn.

“Điều đáng buồn là thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ việc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tấn công bác sĩ, nhiều trường hợp bác sĩ bị nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm lý và gây mất an ninh trật tự. Bởi vậy việc xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng hành hung bác sĩ, gây mất an ninh trật tự ở bệnh viện là điều cần thiết”, Luật sư Đặng Văn Cường kiến nghị.

Luật sư cho rằng trong trường hợp hành vi tấn công bác sĩ dẫn đến thương tích hoặc có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bác sĩ thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người.

TS. LS Đặng Văn Cường

Trường hợp hành vi dùng vật sắc nhọn lao vào tấn công bác sĩ, đâm vào những vùng hiểm yếu nhưng bác sĩ đã tránh được, được sự hỗ trợ kịp thời nên bảo toàn được tính mạng và sức khỏe thì đây cũng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hành vi này là gây rối trật tự công cộng và có thể còn là hành vi đe dọa giết người.

Nếu sự việc khiến cho bác sĩ sợ hãi, lo lắng tính mạng của mình có thể bị xâm hại thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội đe dọa giết người theo quy định tại Điều 133 Bộ luật hình sự với hình phạt có thể tới bẩy năm tù. Cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau:

"Điều 133. Tội đe dọa giết người

1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

d) Đối với người dưới 16 tuổi;

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.”

Một lần nữa, TS. LS Đặng Văn Cường cho rằng trật tự công cộng là trật tự được thiết lập trên cơ sở pháp luật và đạo đức xã hội để đảm bảo cho các cơ quan tổ chức được hoạt động bình thường, tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân được bảo vệ, xã hội được ổn định và phát triển.

Hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi gây ra những rối loạn, mất an ninh an toàn nơi công cộng khiến cho cơ quan tổ chức bị ảnh hưởng trong quá trình hoạt động, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác nơi công cộng.

Hành vi gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp có sử dụng vũ khí, hung khí hoặc hành vi có phá phách thì mức hình phạt có thể tới 7 năm tù.

Luật sư Đặng Văn Cường đánh giá thời gian gần đây những vụ việc tấn công bác sĩ liên tục diễn ra ảnh hưởng đến sức khỏe của bác sĩ, nhân viên y tế, gây mất an ninh trật tự, suy thoái nghiêm trọng đạo đức xã hội.

Bởi vậy việc phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời những vụ việc như vậy là cần thiết. Đặc biệt là cần phải xử lý bằng chế tài hình sự thì mới đủ sức răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Trưa 6/8, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) thông tin, nơi đây tiếp tục xảy ra một vụ bác sĩ bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ cứu người. Người bị hành hung là bác sĩ T., công tác tại khoa Cấp cứu của bệnh viện.



Trước đó vào sáng cùng ngày, một nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, chỉ số oxy trong máu (SpO2) chỉ còn 61% và phải thở qua mặt nạ.



Thời điểm xảy ra sự việc, bệnh nhân muốn đi tiểu nhưng với tình trạng sức khỏe như trên, chị này không thể tự đến nhà vệ sinh được, di chuyển có thể khiến bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở.



Do đó, điều dưỡng đã mang bô tiểu đến, giải thích cho thân nhân và hướng dẫn đi tại giường. Tuy nhiên, người con trai đi cùng không đồng ý, chửi bới và yêu cầu phải có bác sĩ dắt bệnh nhân đi vệ sinh. Yêu cầu không được bác sĩ T., người đang trực đáp ứng.



Sau đó, người con trai đi ra ngoài và bất ngờ quay lại với vật sắc nhọn trong tay, tìm cách đâm vào hông bác sĩ đang cấp cứu mẹ mình. May mắn là nhân viên y tế phát hiện và né tránh kịp thời.



Nhận tin báo sự việc, Công an phường 7, quận Bình Thạnh đã tạm giữ người có hành vi tấn công bác sĩ, đưa về trụ sở lấy lời khai. Trong khi đó, bệnh nhân suy hô hấp đã được cho nhập viện điều trị tiếp, chưa thu viện phí.



Riêng bác sĩ T. dù bị cú sốc bị hành hung vẫn cố gắng tiến hành thủ tục giao bệnh nhân cho đồng nghiệp ở khoa khác tiếp tục điều trị, chăm sóc.



Hơn một tuần trước, bác sĩ tên P.H.Th., công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng bị một người đàn ông tên Đ.Q.B. (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bóp cổ, dọa đánh chết khi đang trực cấp cứu. Lý do được đưa ra là con ông B. hóc xương nhưng phải chờ 30 phút để bác sĩ chuyên khoa xuống xử lý. Ông B. sau đó thừa nhận hành vi và mong được bác sĩ tha thứ.

