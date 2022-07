Cô gái 18 tuổi mất liên lạc khi sang Campuchia tìm việc

Trí mất liên lạc hơn 3 tháng nay sau khi nói với gia đình sang Campuchia làm việc.

Ngày 13/7, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) ra quyết định truy tìm Hoàng Thị Trí (18 tuổi, ở thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh).

Công an truy tìm chị Hoàng Thị Trí (giữa) sau khi sang Campuchia làm việc rồi mất tích. Ảnh: C.Đ.

Trước đó, công an tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Lan về sự việc con gái là chị Hoàng Thị Trí qua Campuchia làm việc nhưng đến nay vẫn không liên lạc về nhà.

Bà Lan cho hay chị Trí rời khỏi nhà ngày 21/3 để sang Campuchia làm ăn. Sau khi con gái đến nơi, gia đình đã mất liên lạc.

Công an huyện Thăng Bình đã đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp truy tìm Hoàng Thị Trí.

Công an huyện Thăng Bình thông báo ai biết Trí ở đâu, báo ngay cho đơn vị này qua số điện thoại 02353.874.203 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

