Chủ khách sạn 7 tầng ở Thái Bình bị khởi tố, điều tra tội cướp tài sản

Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Phạm Đức Điệp - chủ khách sạn 7 tầng ở phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Tối 11/1, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Điệp (46 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp tài sản".

Phạm Đức Điệp là chủ khách sạn Điệp Quy (ở phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình), nơi vừa bị công an bao vây, khám xét khẩn cấp trong nhiều giờ.

Chiều 11/1, công an khám xét khách sạn Điệp Quy trong nhiều giờ đồng hồ.

Theo ghi nhận của PV, công an tổ chức khám xét khách sạn này từ khoảng 15h ngày 11/1. Đến hơn 19h cùng ngày, việc khám xét khách sạn 7 tầng này mới hoàn tất, lực lượng chức năng thu giữ tang vật, tài liệu liên quan.

Theo nguồn tin, chủ khách sạn Điệp Quy có hành vi giữ ô tô trái phép của một con nợ, đánh con nợ để cướp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

