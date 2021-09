10 thanh niên Hà Nội lén tụ tập 'bay lắc' trong quán karaoke giữa lúc chống dịch căng thẳng

Chiều 7/9, Công an Hà Nội cho biết vừa phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trong quán karaoke ở xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội và sử dụng ma tuý, 'bay lắc'.

Nhóm nam nữ bị cơ quan công an bắt quả tang tụ tập trong quán karaoke.

Cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý với những người này cũng như việc vi phạm về phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 6/9, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Cần Kiệm tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke HD2 thuộc thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm do anh Đ.V D (29 tuổi, thường trú tại xã Cần Kiệm) làm chủ.

Qua kiểm tra, phát hiện tại phòng VIP 4 có 10 thanh niên đang có hành vi hát karaoke và sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm này có biểu hiện "bay lắc" trong tiếng nhạc mạnh.

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm một đĩa sứ có dính chất bột màu trắng, qua giám định là ketamine. Tiến hành test nhanh có 7/10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Ngoài vụ việc trên, từ 11h ngày 6/9 đến 11h ngày 7/9, lực lượng công an của Hà Nội phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 507 hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, có 10 người bị xử lý vì không đeo khẩu trang nơi công cộng; 8 trường hợp cơ sở không thực hiện tạm dừng kinh doanh; 489 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách.

Sông Yên