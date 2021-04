Nam thanh niên có 2 tiền án đột nhập nhà dân trộm tài sản bị bắt

Hải từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng ngựa quen đường cũ tiếp tục đột nhập nhà chị H. lấy đi 5 chỉ vàng cùng 32 triệu đồng, không lâu sau bị công an bắt giữ.

Tối 2/4, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hải (SN 1996, ở Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 20h15’ ngày 25/3, Công an xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. (SN 1975, ở Gia Lâm) về việc chiều cùng ngày, chị H phát hiện phòng ngủ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 05 chỉ vàng và 32 triệu tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị H, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Công an xã Kim Sơn khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng gây án. Đến ngày 27/3, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Tuấn Hải.

Khi bị bắt, nam thanh niên này khai nhận hành vi phạm tội. Theo hồ sơ, Hải từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Tân Trường