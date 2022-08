Lào Cai: Hàng trăm người vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền tại Bản Mế

Đến 16 giờ ngày 16/8, vụ lật thuyền đã làm 2 người chết. 3 người mất tích đang được tìm kiếm gồm bà Giàng Thị D (sinh năm 1979), cháu Ly Anh Q (sinh năm 2017), cháu Ly Thị Thanh T (sinh năm 2019), cùng trú tại thôn Cốc Rế.

Liên quan đến vụ lật thuyền tại Bản Mế ( huyện Si Ma Cai, Lào Cai), hiện hàng trăm nhân lực gồm các lực lượng biên phòng, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Si Ma Cai và lực lượng chức năng xã Bản Mế, người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm những người còn mất tích. Phạm vi tìm kiếm cũng đã được mở rộng hơn do phán đoán dòng nước chảy xiết có thể đã cuốn các nạn nhân đi xa hơn vị trí gặp nạn ban đầu.

Khu vực xảy ra vụ lật thuyền.

Ngay sau khi xảy ra vụ lật thuyền thương tâm, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Si Ma Cai đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ông Lý Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai huyện Si Ma Cai cho biết: “Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang được các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương, cố gắng, tuy nhiên nước lớn, địa hình đồi núi dốc nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Chúng tôi đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích”.

Trung tá Giàng Diu Thắng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Si Ma Cai cho biết: "Chúng tôi đã tham mưu cho huyện xây dựng trung tâm chỉ huy dã chiến gần hiện trường để thuận lợi cho công tác chỉ đạo. Đồng thời, bố trí các phương tiện giao thông đường thủy đi dọc sông Chảy tìm các nạn nhân, huy động dân quân và người dân đi dọc hai bên bờ sông Chảy tìm kiếm nạn nhân mất tích".

Trong ngày 16/8, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích và hỏi thăm gia đình các nạn nhân.

Trong ngày 16/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh cũng đã đến xã Bản Mế để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm 3 người còn mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Chảy vào sáng 15/8.

Ông Khánh cũng dành thời gian thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng và mất tích, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương có biện pháp tuyên truyền, cảnh báo để đảm bảo việc đi lại của người dân được an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Hiện hàng trăm nhân lực vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích.

Trước đó vào khoảng 9h ngày 15/8, chiếc thuyền do bà Giàng Thị D (sinh năm 1978) điều khiển trên sông Chảy chở bà Sùng Thị D (sinh năm 1969), cháu Lý Anh T (sinh năm 2021), cháu Lê Anh Q (sinh năm 2018), cháu Lý Thu T (sinh năm 2021, cùng trú tại thôn Cốc Rế), khi đến đoạn qua thôn Cốc Rế thì gặp dòng nước xiết, thuyền bị lật làm 5 người trên thuyền rơi xuống sông.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Bản Mế đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm các nạn nhân. Đến 13h chiều 15/8, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cháu Lý Anh T.

Đến sáng nay (16/8), lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được thi thể bà bà Sùng Thị D (SN 1969, trú thôn Cốc Rế, xã Bản Mế) cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.

Được biết, cả 5 người gặp nạn trong vụ việc này đều có quan hệ họ hàng, chiếc thuyền được sử dụng là loại phương tiện gia dụng, không phải thuyền chở khách. Thời điểm gặp nạn, cả 5 người trên thuyền đều không mặc áo phao.

