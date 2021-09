Chuyến xe nghĩa tình đưa 6 phụ hồ về quê sau gần 1 tháng 'mắc kẹt' tại Đăk Lăk

Gần 1 tháng ''mắc kẹt'' ở TP Buôn Ma Thuột do dịch bệnh, được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và nhiều nhà hảo tâm, sáng nay, 6 công dân quê Nghệ An đã rời khu cách ly ở Đắk Lắk để về quê trong niềm xúc động

Ngày 18/8, 6 người làm phụ hồ quê ở Nghệ An gồm bà Nguyễn Thị Trúc (1966), bà Lê Thị Thăng (1970), Nguyễn Thị Tý (1970), chị Nguyễn Thị Sáu (1980) và 2 anh Nguyễn Thế Cần (1980), Nguyễn Thế Quý (1989) đi từ tỉnh Bình Phước về quê tránh dịch.

Đến địa phận tỉnh Đắk Lắk, những người này được cơ quan chức năng đưa vào khu cách ly tại số 1 Nguyễn Lương Bằng, TP Buôn Ma Thuột.

Đến ngày 12/9, khi TP Buôn Ma Thuột nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, cơ quan chức năng cho phép những trường hợp này được trở về quê thì cả nhóm lại không có tiền để thuê xe nên rất lo lắng.

Nắm được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk và các nhà hảo tâm đã cùng nhau hỗ trợ 1 chuyến xe và nhiều lương thực, thực phẩm để giúp đỡ cả nhóm về quê được nhanh chóng và an toàn. Sáng nay (13/9), chiếc xe 16 chỗ được bố trí đưa 6 thợ hồ về Nghệ An đã xuất phát từ TP Buôn Ma Thuột.

Những người phụ hồ quê Nghệ An ''mắc kẹt'' gần 1 tháng ở TP Buôn Ma Thuột làm thủ tục hồi hương.

Bà Lê Thị Thăng (trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu) cho biết, bà và 5 người cùng quê đi làm thợ hồ trong tỉnh Bình Phước rất vất vả, khó khăn, tiền lương mỗi ngày được 220.000 đồng, ăn hết 30.000, còn 190.000 đồng tiền dư; tuy nhiên do dịch Covid-19 nên thất nghiệp cả tháng, đành phải về quê. Khi ở khu cách ly tại TP Buôn Ma Thuột 25 ngày, cả nhóm được quan tâm, chăm sóc rất chu đáo.

“Dù không được về quê như mong muốn nhưng điều kiện trong khu cách ly này khiến chúng tôi ấm lòng, chúng tôi được chăm sóc chu đáo từng ly từng tí, sau khi hết cách ly còn được các cơ quan chức năng và mạnh thường quân tạo điều kiện cho tiền xe, tiền đi đường, thức ăn để về quê thuận lợi. Chúng tôi không bao giờ quên chuyến xe nghĩa tình này. Xin chân thành cảm ơn tất cả”, bà Thăng nói trong xúc động.

Bà Nguyễn Thị Tý (cùng quê xã Diễn Hải) chia sẻ, nghe tin được cho về quê thì mừng lắm, cả đêm không ngủ được, thế nhưng lúc ấy rất lo vì tiền thuê xe hết 11 triệu mà trong đoàn mỗi người chỉ còn vài ba trăm ngàn. Cả nhóm bàn nhau nhờ thuê xe về quê rồi nói con cái vay mượn trả tiền cho nhà xe.

“Được cơ quan chức năng và mọi người giúp đỡ tiền xe, còn chuẩn bị lương thực ăn dọc đường và cho tiền đi đường nữa nên chúng tôi vô cùng cảm động. Thật lòng biết ơn sâu sắc!”, bà Tý nghẹn ngào.

Phòng CSGT Đắk Lắk tặng lương thực cho 6 người trước hành trình về quê Nghệ An.

Bà Bế Thị Thùy Nhiên, bác sỹ CK1 (tổ phó tổ y tế trong khu cách ly) cho biết, ngày 1/9 là thời gian hoàn thành cách ly tập trung của nhóm theo quy định, nhưng vì TP Buôn Ma Thuột đang thực hiện Chỉ thị 16 nên lãnh đạo khu cách ly đã xin Tỉnh ủy cho nhóm công dân này tiếp tục ở đây và được đồng ý. Việc chăm sóc nhóm người này do lực lượng bộ đội đảm trách.

Theo bà Nhiên, nhóm công nhân này không những rất khó khăn về tiền bạc mà trong nhóm còn có anh Nguyễn Thế Cần có dấu hiệu trầm cảm; bà Lê Thị Thăng cũng có dấu hiệu sốt, đau đầu chóng mặt, đau lưng.

“Khi biết mình sắp được về quê, ngày 11/9, những người này tự liên hệ được xe. Tôi đã làm thủ tục cho nhóm công dân hoàn thành cách ly. Quá trình làm thủ tục tôi mới biết họ không có tiền trả cho nhà xe nên đã gọi điện cho nhiều nơi nhờ hỗ trợ và được các tổ chức, cá nhân nhiệt tình ủng hộ tiền và thức ăn để họ yên tâm về quê. Khi nhận tiền và quà giúp đỡ, cả nhóm rất cảm động”, bà Nhiên thông tin thêm.

Cả nhóm háo hức sắp xếp hành lý lên xe.

Bà Bế Thị Thùy Nhiên trao quà cho nhóm trước khi về quê.

Thức ăn sáng được chuẩn bị chu đáo.

Chiếc xe rời Đắk Lắk đưa 6 người về quê.

Hải Dương